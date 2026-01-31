Chùa Hương sẵn sàng đón mùa lễ hội 2026 sau đợt chỉnh trang

Chùa Hương (xã Hương Sơn, Hà Nội) là quần thể văn hóa - tâm linh nổi tiếng, gồm nhiều ngôi chùa, đền, hang động nằm dọc tuyến suối Yến. Hằng năm, lễ hội chùa Hương kéo dài từ mùng 6 tháng Giêng đến cuối tháng 3 âm lịch, thu hút hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước. Đây được xem là mùa lễ hội lớn nhất miền Bắc.
Cùng với sự phát triển của du lịch tâm linh, lượng khách về chùa Hương những năm gần đây ngày càng đông. Trong đó, khu vực Thiên Trù - động Hương Tích thường xuyên trở thành điểm nóng vào các ngày cao điểm, có lúc đón tới hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày. Mật độ người tăng cao khiến nhiều tuyến đường bị ùn tắc, việc di chuyển khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Thực trạng này kéo dài nhiều năm, phần lớn do không gian lối đi bị thu hẹp bởi hàng quán lấn chiếm, dịch vụ tự phát mọc lên dày đặc tại các khu vực trọng điểm. Đặc biệt, tuyến đường lên động Hương Tích và khu vực trung tâm Thiên Trù thường xuyên rơi vào cảnh chen chúc, ảnh hưởng đến trải nghiệm hành hương của du khách cũng như mỹ quan chung của khu di tích.
Trước thềm Lễ hội chùa Hương năm 2026, ban tổ chức và chính quyền địa phương đã triển khai đồng loạt các biện pháp chỉnh trang, sắp xếp lại không gian nhằm khắc phục tình trạng trên.
Nhiều điểm hàng quán che khuất cảnh quan đã được tháo dỡ, các tuyến đường được mở rộng để tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân và du khách.
Theo ghi nhận, những khu vực từng xảy ra ùn tắc như đường vào động Hương Tích đang được sắp xếp lại hệ thống bán hàng theo quy hoạch.
Khu vực trung tâm sau khi giải tỏa được định hướng trở thành không gian quảng trường chung, giúp du khách có nơi dừng chân, phân tán dòng người, hạn chế tình trạng dồn ứ vào giờ cao điểm.
Cùng với đó, hệ thống lan can, lối đi bộ được sơn sửa, cải tạo. Sau khi hoàn tất tháo dỡ, mặt bằng sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý khu di tích để tiếp tục trồng cây xanh, chỉnh trang cảnh quan và sắp xếp lại các dịch vụ phục vụ lễ hội.
Các điểm dịch vụ gần chùa Thiên Trù, cổng động Hương Tích và Bến Trò cũng đang được rà soát, sắp xếp lại theo hướng gọn gàng, đảm bảo trật tự và vệ sinh môi trường. Lãnh đạo UBND xã Hương Sơn cho biết, công tác chỉnh trang năm nay tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ chính gồm: làm sạch môi trường toàn tuyến, lập lại trật tự không gian dịch vụ và cải tạo cảnh quan tại các khu vực trọng điểm.
Toàn khu di tích hiện có 115 trường hợp thuộc diện phải chỉnh trang, giải tỏa. Nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình, số còn lại đang được chính quyền vận động, giải thích nhằm tạo sự đồng thuận, đảm bảo quá trình thực hiện diễn ra trật tự, ổn định.
Ông Phạm Văn Lâm, một người dân sinh sống gần khu vực Bến Ngoài, cho rằng việc chỉnh trang là cần thiết và nhận được sự đồng thuận của nhiều hộ dân, bởi mục tiêu chung là đảm bảo an toàn, trật tự và giữ gìn cảnh quan của khu di tích. “Buôn bán có thể bị ảnh hưởng lúc đầu, nhưng không gian rộng rãi, sạch sẽ thì khách đến đông và lâu dài hơn”, ông Lâm nói.
Chị Nguyễn Thu Hương, du khách đến từ Hải Phòng, bày tỏ sự hài lòng khi tham quan chùa Hương thời điểm này không còn phải chen lấn do lối đi đã thông thoáng hơn trước. “Đi lễ mà không phải chen lấn quá nhiều thì cảm giác sẽ nhẹ nhàng, thư thái, đúng tinh thần hành hương”, chị Hương nói.
Ông Bùi Văn Triều, Giám đốc Ban Quản lý khu di tích và danh thắng Hương Sơn, cho biết việc chỉnh trang các vị trí lấn chiếm nhận được sự ủng hộ của người dân và du khách. Đây là chủ trương nhằm khôi phục cảnh quan di tích quốc gia đặc biệt, đồng thời giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn cho mùa lễ hội.
Với việc gấp rút hoàn thiện các hạng mục chỉnh trang, địa phương kỳ vọng Lễ hội chùa Hương 2026 sẽ diễn ra thông suốt, trật tự hơn, góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, an toàn trong mắt du khách thập phương.
