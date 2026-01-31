Chùa Hương sẵn sàng đón mùa lễ hội 2026 sau đợt chỉnh trang

Ông Phạm Văn Lâm, một người dân sinh sống gần khu vực Bến Ngoài, cho rằng việc chỉnh trang là cần thiết và nhận được sự đồng thuận của nhiều hộ dân, bởi mục tiêu chung là đảm bảo an toàn, trật tự và giữ gìn cảnh quan của khu di tích. “Buôn bán có thể bị ảnh hưởng lúc đầu, nhưng không gian rộng rãi, sạch sẽ thì khách đến đông và lâu dài hơn”, ông Lâm nói.