Hàng loạt người nhập viện sau ăn bánh mì, Bộ Y tế vào cuộc

(VTC News) -

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Phú Mỹ sau khi nhiều người ăn bánh mì tại cùng một cơ sở.

Theo báo cáo ban đầu, ngày 22/12/2025, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tiếp nhận nhiều bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, nghi liên quan đến thực phẩm. Các trường hợp này được đưa vào cơ sở y tế để theo dõi và điều trị kịp thời, sức khỏe đang được giám sát chặt chẽ.

Trước diễn biến vụ việc, Cục An toàn thực phẩm đề nghị địa phương tập trung tối đa nguồn lực cứu chữa người bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng cho các nạn nhân. Song song với đó, cơ quan chức năng phải nhanh chóng điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, làm rõ chuỗi cung ứng nguyên liệu và các khâu chế biến liên quan đến cơ sở bị nghi ngờ.

Một trong số nhiều bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. (Ảnh: Q.H)

Việc lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm được yêu cầu triển khai sớm nhằm xác định chính xác nguyên nhân gây ngộ độc. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, các đơn vị liên quan phải xử lý nghiêm theo pháp luật và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu TP.HCM tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn phải được đẩy mạnh để các cơ sở tuân thủ đầy đủ điều kiện vệ sinh, kiểm soát chặt nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình chế biến và vận chuyển.

Bên cạnh đó, người dân được khuyến cáo lựa chọn thực phẩm và địa điểm ăn uống an toàn, nhất là tại các bữa ăn đông người, sự kiện tập trung nhiều khách.

Bộ Y tế đề nghị địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể, đồng thời báo cáo đầy đủ kết quả xử lý vụ việc về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Trước đó, khoảng 42 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm N.H. ở phường Phú Mỹ (TP.HCM) đang được Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tiếp nhận, điều trị.

Các bệnh nhân nhập viện từ 19/12 với triệu chứng đau bụng dữ dội, buồn nôn, tiêu chảy; trong đó 15 người điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, số còn lại ở các khoa Nội và Nhi. Một số ca nhẹ đã xuất viện, ca nặng tiếp tục theo dõi.