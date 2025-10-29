Tổng thống Trump ủng hộ Israel 'đáp trả' nếu bị tấn công

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định thỏa thuận ngừng bắn do Washington làm trung gian tại Dải Gaza vẫn được duy trì, bất chấp các cuộc không kích của Israel khiến ít nhất 26 người thiệt mạng.

Cảnh tàn phá tại một khu dân cư ở thành phố Gaza, sau khi lực lượng Israel rút khỏi khu vực trong thời gian lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, các đợt không kích diễn ra ngày 28/10 sau khi Israel cáo buộc phong trào Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn, tấn công khiến một binh sĩ Israel thiệt mạng.

Trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump nói với phóng viên rằng Israel có quyền đáp trả: “Họ (Hamas) đã tấn công một binh sĩ Israel, nên Israel đáp trả – và họ hoàn toàn có quyền làm vậy”.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh lệnh ngừng bắn không bị đe dọa: “Không có gì làm lung lay thỏa thuận này. Hamas chỉ là một phần nhỏ trong tiến trình hòa bình Trung Đông, và họ phải biết cách cư xử”.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày thông báo ông đã ra lệnh “tấn công mạnh mẽ" ngay lập tức vào các mục tiêu của Hamas. Một quan chức quân đội Israel cho biết nhóm vũ trang này đã vi phạm ngừng bắn khi nổ súng vào lực lượng Israel đang hoạt động trong khu vực được gọi là “đường vàng” – ranh giới tạm kiểm soát theo thỏa thuận.

Cơ quan y tế Gaza cho biết ít nhất 26 người thiệt mạng trong loạt không kích, gồm 5 người trong một ngôi nhà ở trại tị nạn Bureij, 4 người trong một tòa nhà tại khu Sabra (thành phố Gaza) và 5 người khác trên một chiếc xe ở Khan Younis, miền nam Gaza.

Lệnh ngừng bắn do Mỹ bảo trợ có hiệu lực từ ngày 10/10, kết thúc hai năm xung đột bắt nguồn từ các vụ tấn công do Hamas tiến hành ngày 7/10/2023. Tuy nhiên, cả hai bên vẫn thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Trong tuyên bố mới nhất, Hamas phủ nhận liên quan vụ tấn công tại Rafah, khẳng định vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.