Hai xe tải tông trực diện trên quốc lộ lên Đà Lạt, hai người tử vong

Khoảng 3h30, xe tải mang BKS 49B-098.xx do tài xế N.Đ.T. (37 tuổi, trú phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, chở theo anh N.V.K. (26 tuổi) đi cùng, lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt đi TP.HCM.

Khi đến khu vực cầu Đại Nga (xã Bảo Lâm 2), xe tải bất ngờ va chạm trực diện với ô tô tải do tài xế 42 tuổi (trú tỉnh Đồng Nai) điều khiển, chạy theo chiều ngược lại, trên xe có một phụ xe.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: SOS TP Bảo Lộc)

Cú va chạm mạnh khiến tài xế N.Đ.T. và anh N.V.K. tử vong, mắc kẹt trong cabin. Hai người trên xe tải còn lại bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương phối hợp với Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai công tác cứu hộ, sử dụng thiết bị chuyên dụng phá cabin đưa các nạn nhân ra ngoài, chuyển đi cấp cứu.

Cảnh sát triển khai phương án cứu hộ, phá cabin đưa nạn nhân ra ngoài. (Ảnh: SOS TP Bảo Lộc)

Tại hiện trường, hai xe tải hư hỏng nặng, phần đầu biến dạng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.