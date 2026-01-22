Danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ xe tải tông loạt phương tiện ở Huế

(VTC News) -

Xe tải tông nhiều phương tiện trên quốc lộ ở Huế làm 4 người thương vong.

Theo báo cáo của UBND phường Phong Quảng về vụ xe tải tông nhiều phương tiện ở TP Huế, 2 nạn nhân tử nạn tại chỗ trong vụ tai nạn là em Đ.D.P. (SN 2010, học sinh lớp 10, Trường THPT Tố Hữu, TP Huế) và bà N.T.K.C. (SN 1962, trú tại tổ dân phố Thành Công 2, phường Phong Quảng). Ngoài ra, còn có 1 người bị thương nhẹ và 1 người khác đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Huế) cho biết, qua kiểm tra, tài xế xe tải không vi phạm nồng độ cồn hay ma túy.

Liên quan đến vụ tai nạn này, Chủ tịch UBND TP Huế vừa ra văn bản yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, quốc lộ và các trục giao thông chính, nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn... Báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 24/01.

Sở Xây dựng được Chủ tịch UBND TP Huế giao chủ trì kiểm tra, phối hợp rà soát hệ thống an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông tại đoạn tuyến xảy ra tai nạn. Đề xuất các giải pháp trước mắt và lâu dài để khắc phục các tồn tại, bất cập, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo quy định.

Đồng thời, phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với doanh nghiệp, phương tiện liên quan. Báo cáo UBND TP Huế, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo quy định trước ngày 25/01.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 6h45 ngày 22/1, tại km 34+450 Quốc lộ 49B (đoạn qua tổ dân phố Thành Công 2) anh Trần Văn Q. (SN 1985, trú tại phường Phú Xuân) điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 75A-386.30 lưu thông theo hướng Phong Quảng đi Thuận An (TP Huế).

Khi đến địa điểm trên, ô tô xảy ra va chạm với 2 xe máy, 1 xe đạp đi ngược chiều và 1 xe đạp điện cùng chiều làm 4 người thương vong.

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Huế), nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ tai nạn là do 2 phương tiện (chưa rõ người cầm lái) đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 49B thì xảy ra va chạm, xe đổ làm một người ngã ra gần giữa đường. Đúng lúc này xe tải 75A - 386.30 di chuyển ngược chiều đi tới, tài xế xử lý không kịp nên xảy ra tai nạn.