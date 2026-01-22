Xe tải tông nhiều phương tiện, 4 người thương vong: Chủ tịch TP Huế chỉ đạo nóng

(VTC News) -

Liên quan vụ xe tải tông nhiều phương tiện làm 4 người thương vong, UBND TP Huế vừa ban hành công văn chỉ đạo điều tra, xử lý, khắc phục hậu quả đảm bảo an toàn giao thông địa điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, quốc lộ và các trục giao thông chính, nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn... Báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 24/01.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 49B (TP Huế)

Sở Xây dựng được Chủ tịch UBND TP Huế giao chủ trì kiểm tra, phối hợp rà soát hệ thống an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông tại đoạn tuyến xảy ra tai nạn. Đề xuất các giải pháp trước mắt và lâu dài để khắc phục các tồn tại, bất cập, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo quy định.

Đồng thời, phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với doanh nghiệp, phương tiện liên quan. Báo cáo UBND TP Huế, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo quy định trước ngày 25/01.

Trước đó, như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 6h35 ngày 22/1 xe tải mang biển số 75A - 386.30 đang di chuyển trên tuyến đường ở phường Phong Quảng (TP Huế) thì bất ngờ tông vào nhiều phương tiện trên đường gây tai nạn. Vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ, 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Các phương tiện liên quan vụ tai nạn hư hỏng.

Vụ tai nạn làm 2 người chết tại chỗ (1 phụ nữ và 1 học sinh chưa rõ danh tính)

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Huế), nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ tai nạn là do 2 phương tiện (chưa rõ người cầm lái) đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 49B, khi đến đoạn Km34+400 đoạn qua phường Phong Quảng xảy ra va chạm, xe đổ làm một người ngã ra gần giữa đường.

Đúng lúc này anh Trần Văn Q. (trú đường Nguyễn Văn Thoại, phường Phú Xuân, TP Huế) điều khiển xe tải mang biển số 75A - 386.30 di chuyển ngược chiều xử lý và tránh không kịp nên gây tai nạn liên hoàn. Nhận được tin báo, lực lượng thuộc Đội CSGT số 1 Phòng CSGT TP Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp với Công an phường Phong Quảng, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân cụ thể vụ việc và các tình tiết liên quan đang được lực lượng chức năng làm rõ trước khi đưa ra kết luận chính thức.