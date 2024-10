Hải Phòng ủy thác 150 tỷ đồng sang ngân hàng cho vay phục hồi sản xuất sau bão

(VTC News) -

Thông tin trên được nêu ra tại Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng khóa XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025, chiều 11/9.

Thường trực Thành ủy trao Quyết định và tặng hoa cho các tân Ủy viên Thành ủy.

Tại Hội nghị, theo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chỉ định ông Đỗ Đức Hoà - Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy; ông Nguyễn Cao Lân - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; ông Nguyễn Thành Hưng - Giám đốc Sở Xây dựng và ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị lần thứ 17 BCH Đảng bộ TP Hải Phòng.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất đánh giá, 9 tháng đầu năm, Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung trong thời gian rất ngắn hoàn thành thực hiện song song, vừa sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW; vừa sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35/2021/QH15 của Quốc hội.

Ngày 30/9, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 96-NQ/TW, với nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đột phá theo đúng nguyện vọng của Đảng bộ Thành phố.

Biểu dương các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung cao độ trong quá trình đánh giá, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 45 cũng như đã bám sát cơ quan chủ trì, các Ban, Bộ, ngành Trung ương xây dựng, hoàn thiện dự thảo Kết luận, Báo cáo tổng hợp trước khi trình Bộ Chính trị cho ý kiến.

Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân tiếp tục được đổi mới, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Tình hình kinh tế - xã hội thành phố trong 9 tháng đầu năm tiếp tục ổn định và phát triển với những kết quả tương đối tốt.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cũng biểu dương sự vào cuộc nỗ lực của các ban, sở, ngành, địa phương thành phố đã vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm, vì dân, vì thành phố để thiệt hại ở mức thấp nhất và đã sớm khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Nhiều nhiệm vụ lớn, trọng tâm do Ban Thường vụ Thành ủy phân công thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ cơ bản được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng; các ủy viên Ban Chấp hành được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ rất quyết tâm, trách nhiệm.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu phát biểu kết luận Hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chỉ đạo hàng loạt nhiệm vụ cấp bách, quan trọng để thành phố hoàn thành toàn diện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2024.

Trong đó, UBND Thành phố đã ủy thác 150 tỷ đồng ngân sách thành phố sang Ngân hàng chính sách xã hội cho vay phục hồi sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Vì vậy, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố giao Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo khẩn trương đẩy nhanh thủ tục và chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội nhanh chóng triển khai giải ngân cho các hộ vay.

Theo báo cáo của ngành chức năng, trong 9 tháng, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 176 vụ cháy, tăng 100 vụ so với cùng kỳ năm trước. Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố yêu cầu Công an thành phố có các giải pháp hiệu quả trong phòng chống cháy, nổ trên địa bàn thành phố;

Đồng thời, UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục chú trọng tăng cường phối hợp liên ngành để kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm dễ xảy ra cháy nổ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo tích cực rà soát các điểm đen về tai nạn giao thông, đề xuất các giải pháp hiệu quả để từng bước giảm triệt để số vụ, số người chết, người bị thương vì tai nạn giao thông trong thời gian tới.