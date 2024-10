Hải Phòng: Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, khắc phục hậu quả bão số 3

(VTC News) -

Sáng 4/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, UBND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 9/2024 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2024; bàn phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới.

Phiên họp thường kỳ tháng 9 của UBND TP Hải Phòng.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 9 và 9 tháng năm 2024 tiếp tục ổn định và phát triển, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

Môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố tiếp tục được cải thiện. Hiệu quả từ chuỗi các hoạt động xúc tiến đầu tư đã mang lại kết quả tích cực trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Thành phố khởi công, khánh thành một số công trình, dự án lớn, góp phần nâng tầm vị thế và mở ra không gian, dư địa phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm, bước đầu phát huy tốt giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, liên kết vùng được đẩy mạnh.

Đại diện lãnh đạo Sở KH&ĐT Hải Phòng phát biểu tại phiên họp.

Tuy nhiên, trong tháng 9/2024, do ảnh hưởng từ cơn bão số 3, hoạt động sản xuất công nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp và trên địa bàn bị ngừng trệ một thời gian, làm nhỡ tiến độ xuất hàng, chỉ số ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng thấp, kéo theo chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 9/2024 ước tăng trưởng thấp 3,48% so với cùng kỳ (đây là tháng tăng trưởng thấp nhất từ đầu năm đến nay).

Cơn bão số 3 cũng gây thiệt hại về người và tài sản. Theo thống kê sơ bộ, có 2 người tử vong; 67 người bị thương; 1 chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả sau bão.

Bão số 3 gây hư hại cho 11.870 nhà ở, 64 công trình quốc phòng, 603 điểm trường, 237 cơ sở y tế, 1.046 công trình văn hóa, di tích lịch sử văn hóa, 23.342 ha diện tích lúa, 2.978 ha diện tích hoa màu, rau màu, 695.230 cây cảnh cây hoa, 7.192 ha diện tích rừng, 124.724 cây xanh gãy đổ...

Tổng số tiền thiệt hại ước tính do bão số 3 gây ra trên địa bàn thành phố là hơn 12.249 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, thời gian tới thành phố cần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, dự án đầu tư ngoài ngân sách, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong khi quý 4 năm 2024 còn nhiều khó khăn và tác động sau ảnh hưởng của bão số 3, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, năm 2024, thành phố đặt mục tiêu GRDP tăng từ 11,5 - 12% so với năm 2023, trong khi đó 9 tháng mới đạt 9,77%.

Vì vậy, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm, quyết tâm giữ mức 2 con số thì thành phố cần tập trung, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, dự án đầu tư ngoài ngân sách, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sở, ngành, địa phương, nhất là với đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu công thấp hơn mức bình quân chung của thành phố cần chủ động, tập trung, quan tâm cao nhất đến nhiệm vụ này, đồng thời khẩn trương thực hiện giải ngân đối với dự án đã hoàn thành.

Các sở, ngành đẩy nhanh trình tự, thủ tục đầu tư các dự án. Các quận, huyện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch đề ra, chủ động báo cáo, đề xuất lãnh đạo thành phố, sở, ngành liên quan để tháo gỡ kịp thời vướng mắc.

Về nhiệm vụ thu ngân sách, tuy đạt kết quả cao so với cùng kỳ, song Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị không chủ quan, trong đó ngành Thuế rà soát các khoản thu sắc thuế, các địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất…

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng tiếp tục thực hiện di chuyển những hộ dân đang sinh sống trong các chung cư cũ, xuống cấp, nhất là tại các quận Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An, Hồng Bàng; chuẩn bị kỹ nội dung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Về khắc phục thiệt hại sau bão, thành phố chủ động, chỉ đạo kịp thời, điều chỉnh và bố trí nguồn vốn, Chủ tịch UBND TP yêu cầu sở, ngành, địa phương khẩn trương hơn nữa trong thống kê, đề xuất, nhất là đối với việc khắc phục các công trình hư hỏng nặng và hỗ trợ thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thành phố dự kiến sẽ cân đối, bố trí thêm nguồn vốn, ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hải Phòng thực hiện cho vay vốn, ưu tiên các hộ gia đình, cá nhân trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có thiệt hại sau bão.