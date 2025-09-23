Hải Phòng, Hưng Yên ra công điện khẩn ứng phó siêu bão Ragasa

(VTC News) -

Tại Hải Phòng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão phù hợp với diễn biến của bão số 9 Ragasa.

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND cấp xã phải tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Các địa phương cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; xây dựng, rà soát và triển khai phương án phòng chống bão, lũ, mưa lớn, dông lốc, sét, theo đúng kịch bản đã được UBND thành phố phê duyệt. Lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn phải sẵn sàng khi có yêu cầu.

Dự báo sáng 25/9, bão Ragasa đổ bộ đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh tới Nghệ An. (Ảnh: NCHMF)

UBND các xã, phường chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp tình hình thực tế. Đặc biệt, lưu ý nguy cơ hoàn lưu bão gây mưa rất lớn, ngập úng tại vùng trũng thấp, ven sông, sạt lở đất tại khu vực núi. Các địa phương phải rà soát hộ dân ở khu vực nguy hiểm, hộ neo đơn, yếu thế để có phương án di dời cụ thể, đảm bảo an toàn tính mạng người dân; đồng thời kiểm tra công trình công cộng, đê điều, hồ chứa, công trình đang thi công.

Đối với địa bàn ven biển, UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng kiểm đếm, thông báo cho tàu thuyền, lồng bè, chòi canh thủy sản biết diễn biến bão, chủ động di chuyển khỏi vùng nguy hiểm; bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đã về nơi neo đậu. Các khu du lịch ven biển phải kịp thời thông tin để du khách có phương án phòng tránh.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo lực lượng biên phòng kiểm đếm, thông báo cho các tàu thuyền trên biển; duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng chi viện cho các địa phương khi có sự cố. Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát chung cư cũ, công trình thi công, cây xanh đô thị; xây dựng phương án tiêu thoát nước khu vực nội thành.

Sở Công Thương đảm bảo hệ thống điện, dự trữ nhu yếu phẩm. Sở Khoa học và Công nghệ bảo đảm thông tin liên lạc. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tuyên truyền biện pháp phòng, chống bão.

Ban Quản lý Khu kinh tế chỉ đạo doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện phòng chống bão. Đài Khí tượng Thủy văn thành phố theo dõi chặt chẽ, báo cáo và truyền tin kịp thời.

Sở Nông nghiệp và Môi trường – cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố – chủ trì phối hợp xây dựng kịch bản ứng phó cụ thể; chỉ đạo đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, hệ thống thủy lợi; chủ động ban hành lệnh cấm hoạt động trên sông, biển khi cần thiết; thường xuyên tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Bộ Nông nghiệp.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu các đơn vị trực ban nghiêm túc, báo cáo kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.

Khu vực biển Cồn Vành, tỉnh Hưng Yên.

Tại Hưng Yên, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công điện yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cùng Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung cao độ cho công tác phòng, chống bão. Các cuộc họp chưa thật sự cần thiết phải tạm hoãn để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Theo đó, Chủ tịch UBND các xã, phường phải thường xuyên theo dõi, cập nhật bản tin cảnh báo, dự báo để kịp thời chỉ đạo ứng phó phù hợp tình hình thực tế.

Các xã ven biển cần phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng liên quan kiểm đếm tàu thuyền, kịp thời thông báo diễn biến bão, hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn; đồng thời chủ động quyết định hạn chế hoặc cấm biển khi cần thiết.

Địa phương phải triển khai biện pháp gia cố, bảo vệ nhà cửa, công trình hạ tầng, đê điều, hạn chế thiệt hại sản xuất nông nghiệp, khẩn trương thu hoạch mùa màng theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Đồng thời, cần rà soát phương án di dời ngư dân, lao động nuôi trồng thủy sản, người dân ở khu vực nguy hiểm; hoàn thiện kịch bản ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng sơ tán dân, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra các trọng điểm đê, kè, cống, đặc biệt là khu vực đê cửa sông, ven biển; chủ động xử lý sự cố, đảm bảo an toàn công trình và khu dân cư. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan phải bố trí lực lượng, phương tiện tại địa bàn xung yếu, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.