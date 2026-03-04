04/03/2026 17:56:00 +07:00

Hải Phòng công bố danh sách 139 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII

04/03/2026 17:56:00 +07:00
Hải Phòng công bố danh sách 139 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại 18 đơn vị bầu cử.

Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 03/NQ-UBBC về việc lập và công bố danh HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 theo từng đơn vị bầu cử.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng (áo xanh) kiểm tra công tác bầu cử tại phường Dương Kinh.

Theo đó, Ủy ban bầu cử thành phố quyết nghị lập và công bố danh sách chính thức 139 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố.

Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, tại 18 đơn vị bầu cử như sau:

Đơn vị bầu cử số 1, gồm phường Lê Chân và phường An Biên.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Ngô Thị Thùy DươngỦy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; Chuyên viên Ban Công tác phụ nữ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng.
2Lê Thị Thanh HàBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Petrolimex Hải Phòng.
3Đặng Thị Thanh HuyềnGiáo viên Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền.
4Trần Thu HươngỦy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng.
5Phạm Quốc KaỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng ban Pháp chế, HĐND thành phố Hải Phòng.
6Lê Trung KiênỦy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.
7Đoàn Thị Hồng MinhNhân viên Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Kiến An.
8Nguyễn Tiến TrườngỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Thuế thành phố Hải Phòng.

Đơn vị bầu cử số 2, gồm 3 phường: Gia Viên, Ngô Quyền và Hồng Bàng.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Khúc Ngọc AnhỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Gia Viên.
2Đào Trọng ĐứcỦy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng.
3Nguyễn Bá MạnhPhó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa Ngoại Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.
4Bùi Văn MinhỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty; Trưởng phòng Điều hành sản xuất, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng
5Trần Thị LiênPhó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.
6Bùi Thanh TùngChủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố.
7Trần Quang TườngỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Viên.
8Lê Thị VânPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng phường Hồng Bàng.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm 4 phường: Thủy Nguyên, Thiên Hương, Hòa Bình và Nam Triệu.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 7 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 4 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Trần Thị Lan AnhPhó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố Hải Phòng.
2Trần Tiến DũngChủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C.
3Nguyễn Kiều ĐôngPhó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng.
4Nguyễn Thị Thúy HằngỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Doanh nghiệp và Giám sát đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.
5Vũ Đức KhiênPhó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng.
6Phạm Văn ThépỦy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
7Vương Toàn Thu ThủyBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thiên Hương; Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Hải Phòng.

Đơn vị bầu cử số 4 gồm 4 phường: Hồng An, Bạch Đằng, Lưu Kiếm, Lê Ích Mộc và xã Việt Khê.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Nguyễn Thị Ngọc AnhỦy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Ủy viên Hội đồng Đội thành phố Hải Phòng, chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
2Hoàng Minh CườngỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.
3

Nguyễn Thị Hòa

(Nghệ sĩ Nhân dân Khánh Hòa)

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng.
4Phạm Thị Xuân QuyênỦy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động thành phố Hải Phòng.
5Nguyễn Thị ThủyỦy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hải Phòng.
6Nguyễn Anh TuânỦy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng.
7Phạm Văn TuấnỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Hải Phòng.
8Phạm Thị TuyếtNhà báo, Phóng viên Phòng Thời sự, Báo và Phát thanh, truyền hình Hải Phòng.

Đơn vị bầu cử số 5 gồm 2 phường: Kiến An, Phù Liễn và 5 xã: Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải, Nghi Dương, Kiến Hưng.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Đoàn Thị Thùy DươngGiáo viên Trường Trung học cơ sở Chu Văn An.
2Đỗ Đức HòaỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiến Hải.
3Phạm Văn KhanhỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND thành phố; Trưởng ban Đô thị, HĐND thành phố Hải Phòng.
4Bùi Thị Tuyết MaiBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phù Liễn; Bí thư Chi bộ Quân sự phường Phù Liễn.
5Nguyễn Thị Kim OanhỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Bí thư Chi bộ khối Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hải Phòng.
6Bùi Đức QuangỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng.
7Tăng Tiến SanChủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hải Phòng.
8Lê Trí VũỦy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng.

Đơn vị bầu cử số 6 gồm 3 phường: An Dương, An Hải, An Phong và 2 xã: An Lão, An Trường.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Phạm Thị HiênChuyên viên Văn phòng Đảng ủy phường An Dương.
2

Đỗ Văn Hiến

(Đỗ Mạnh Hiến)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hải Phòng.
3Nguyễn Cao LânỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Hải Phòng.
4Lê Anh QuânỦy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.
5Vũ Phương ThảoPhó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
6Ngô Thị Thanh ThủyBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Lão.
7Lê Văn TriểnBí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trường Sơn.
8Bùi Thị Hồng VănỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Dương.

Đơn vị bầu cử số 7 gồm 9 xã: An Khánh, An Quang, An Hưng, Quyết Thắng, Tiên Lãng, Tân Minh, Tiên Minh, Chấn Hưng, Hùng Thắng.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Nguyễn Đình ChuyếnỦy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng.
2Phạm Minh ĐứcBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiên Lãng.
3Lê Minh QuangBí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế.
4Lê Trung SơnỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.
5Nguyễn Thị Thanh TâmGiảng viên Trường Đại học Hải Dương.
6Phạm Thị ThanhPhó Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.
7Lê Thị ThủyỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Thanh Hà.
8Bùi Thị Cẩm TúPhó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế Hải Phòng.

Đơn vị bầu cử số 8 gồm 7 xã: Vĩnh Bảo, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Am, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thuận.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 7 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 4 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Nguyễn Thị Mỹ HạnhPhó Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài chính.
2Trần Thị Thanh HuyềnỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Phụ sản Hải PHòng.
3Bùi Văn KhảHưu trí, Thành viên Hội Cựu Giáo chức thành phố Hải Phòng.
4Phạm Văn LậpPhó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng.
5Nguyễn Thị Minh NgọcPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Hòa.
6Nguyễn Ngọc TúỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố, Ủy viên UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính.
7Nguyễn Thanh TùngTrưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Đơn vị bầu cử số 9 gồm 6 phường: Hải An, Đông Hải, Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, Dương Kinh, Hưng Đạo và 2 đặc khu: Cát Hải, Bạch Long Vĩ.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Lê Ngọc ChâuỦy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.
2Vũ Thị Trung HàPhó Chánh Văn phòng Đảng ủy đặc khu Cát Hải.
3Trịnh Thị HảoPhó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Hải An.
4Trần Văn PhươngBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Cát Hải.
5Nguyễn Thị ThuỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hải An.
6Lê Quốc TiếnỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đồ Sơn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hải Phòng.
7Nguyễn Anh TuấnBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hải.
8Nguyễn Văn TuyênPhó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Đông Hải.

Đơn vị bầu cử số 10 gồm 5 phường: Lê Thanh Nghị, Thành Đông, Hải Dương, Nam Đồng, Tân Hưng.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Vũ Việt CườngChánh Văn phòng Hội Luật gia thành phố Hải Phòng.
2Lê Hồng DiênỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Chi bộ 3, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hải Phòng.
3Lê Văn HiệuPhó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng.
4Ngô Thị Thanh HòaỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Đông.
5Tạ Thị Thúy NgânBí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương.
6Phạm Thị ThanhPhó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Thành Đông.
7Bùi Khánh ThànhTrưởng phòng Theo dõi công tác xử lý đơn, thư, tiếp công dân, Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng.
8Lương Thị Huyền TrangGiảng viên Khoa Chính trị, Tâm lý và Giáo dục thể chất, Trường Đại học Hải Phòng.

Đơn vị bầu cử số 11 gồm 3 phường: Thạch Khôi, Việt Hòa, Tứ Minh và 04 xã: Cẩm Giang, Cẩm Giàng, Tuệ Tĩnh, Mao Điền.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 7 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 4 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Phạm Trung NghĩaPhó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng.
2Nguyễn Văn NhangPhó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hải Phòng.
3Nguyễn Thị ThắmTrưởng phòng Quản lý đào tạo đại học kiêm Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Khoa Y tế công cộng.
4Nguyễn Anh TuấnỦy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
5Nguyễn Trọng TuệỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố.
6Đoàn Đình TuyếnBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mao Điền.
7Nguyễn Thị VânChuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Mao Điền.

Đơn vị bầu cử số 12 gồm 8 xã: Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân, Thượng Hồng, Bình Giang, Đường An, Kẻ Sặt.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Bùi Sỹ HoànBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kẻ Sặt.
2Nguyễn Thị Thanh HươngChuyên viên Phòng Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp và Đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo.
3Trịnh Thúy NgaPhó Trưởng ban Đô thị, HĐND thành phố Hải Phòng; Chi ủy viên Chi bộ 1, Đảng bộ HĐND thành phố Hải Phòng.
4Đặng Thị NhiệmChuyên viên Ban Xây dựng Đảng xã Kẻ Sặt
5Lương Thị Trang NhungGiám đốc Trung tâm Chính trị phường Đồ Sơn.
6Nguyễn Văn PhúỦy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu.
7

Vương Văn Thử

(Hòa thượng Thích Thanh vân)

Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng.
8Lương Văn ViệtỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đơn vị bầu cử số 13 gồm 9 xã: Nam Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Thanh Miện, Hải Hưng, Nguyễn Lương Bằng, Ninh Giang, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Lưu Tuấn DũngThẩm phán Tòa án nhân dân bậc 2; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.
2Hà Thị HiệnGiám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fatto Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Bản Na; Hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hải Phòng.
3Vũ Tiến PhụngỦy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.
4Phạm Hồng ThuấtỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố; Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng.
5Trịnh Thị ThủyBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khúc Thừa Dụ.
6Nguyễn Khắc ToảnỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng.
7Vũ Tuấn AnhỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chi cục Hải quan khu vực III.
8Hoàng Văn TườngPhó Chủ tịch Thường trực Hội Làm vườn thành phố Hải Phòng.

Đơn vị bầu cử số 14 gồm 7 xã: Vĩnh Lại, Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Chí Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Đại Sơn.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Trịnh Ngọc AnhBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Sơn.
2Đinh Thị Minh ChâuPhó Trưởng phòng Giao dịch số 4, Kho bạc Nhà nước khu vực III.
3Nguyễn Thị Mai HươngChi ủy viên Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Tiên Lãng; Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng (điểm Tiên Lãng).
4Nguyễn Mạnh KỳTu sĩ; Linh mục Chính xứ.
5Kiều Thị Hạnh NguyênPhó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án dân sự.
6Nguyễn Quang PhúcỦy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng.
7Đinh Văn TruyPhó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng.
8Lê VinhPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Lại.

Đơn vị bầu cử số 15 gồm phường Ái Quốc và 6 xã: Thanh Hà, Hà Tây, Hà Đông, Hà Nam, Hà Bắc, Lai Khê.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1

Phạm Thị CHẵn

(Ngọc Minh Châu)

Hội viên Hội Đông y Hải Phòng; Chánh Văn phòng Hội Châm cứu Hải Phòng; Chủ nhiệm Phòng khám chữa bệnh y học cổ truyền Khánh Thiện; Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Y Dược Khánh Thiện.
2Nguyễn Hoàng DươngỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố.
3Nguyễn Thị Thu HuyềnGiáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Phú.
4Trần Thị PhươngPhó Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.
5Phạm Thị Thanh TâmỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Hà.
6Bùi Văn ThăngỦy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
7Trịnh Văn ThiệnỦy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.
8Bùi Thị TươiChuyên viên Văn phòng Đảng ủy phường Chí Linh.

Đơn vị bầu cử số 16 gồm 3 phường: Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Nhị Chiểu và 03 xã: An Thành, Kim Thành, Phú Thái.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 7 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 4 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Phạm Thị HảiChi ủy viên Chi bộ, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nội vụ.
2Nguyễn Minh HùngỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố.
3Nguyễn Ngọc LongPhó Trưởng phòng Điều hành Dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng.
4Bùi Thị Thúy PhươngỦy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố, Phó Trưởng ban Công tác Nông dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
5Nguyễn Vĩnh SơnỦy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND thành phố.
6Nguyễn Hữu ThôngỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Thái.
7Sái Thị YếnỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Tổ chức Thành ủy.

Đơn vị bầu cử số 17 gồm 3 phường: Trần Liễu, Phạm Sư Mạnh, Bắc An Phụ và 05 xã: Nam An Phụ, Nam Sách, Thái Tân, Trần Phú, An Phú.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Nguyễn Hữu ĐạoPhó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng.
2Nguyễn Thị HuyềnPhó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Hải Phòng.
3Hồ Ngọc LâmBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Sách.
4Phạm Cửu LongGiám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng.
5Nguyễn Văn MạnhTrưởng phòng Tổng hợp, Chi cục Giám định Xây dựng, Sở Xây dựng.
6Nguyễn Hồng QuangBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Liễu.
7Nguyễn Thị Thu ThủyChuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Nam Sách.
8Nguyễn Đức TuấnỦy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng.

Đơn vị bầu cử số 18 gồm 6 phường: Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Lê Đại Hành, Trần Nhân Tông và xã Hợp Tiến.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 7 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 4 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Nguyễn Hồng ChuyếnPhó Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương.
2Trần Văn QuânỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố.
3Nguyễn Thị Thanh ThúyBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chí Linh.
4Hoàng Quốc ThưởngỦy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố.
5Lã Thị Như TrangPhó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Biển và Hải đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường.
6Phạm Văn TuấnPhó Tổng Giám đốc Tập đoàn An Phát Holdings; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát.
7Phạm Tuấn VũDược sĩ, Chuyên viên quan hệ khách hàng Công ty Cổ phần tập đoàn Merap; Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên vận động hiến máu Hải Dương.
