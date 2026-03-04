Hải Phòng công bố danh sách 139 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII

(VTC News) -

Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 03/NQ-UBBC về việc lập và công bố danh HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 theo từng đơn vị bầu cử.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng (áo xanh) kiểm tra công tác bầu cử tại phường Dương Kinh.

Theo đó, Ủy ban bầu cử thành phố quyết nghị lập và công bố danh sách chính thức 139 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố.

Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, tại 18 đơn vị bầu cử như sau:

Đơn vị bầu cử số 1, gồm phường Lê Chân và phường An Biên.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Ngô Thị Thùy Dương Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; Chuyên viên Ban Công tác phụ nữ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng. 2 Lê Thị Thanh Hà Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Petrolimex Hải Phòng. 3 Đặng Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. 4 Trần Thu Hương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng. 5 Phạm Quốc Ka Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng ban Pháp chế, HĐND thành phố Hải Phòng. 6 Lê Trung Kiên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng. 7 Đoàn Thị Hồng Minh Nhân viên Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Kiến An. 8 Nguyễn Tiến Trường Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Thuế thành phố Hải Phòng.

Đơn vị bầu cử số 2, gồm 3 phường: Gia Viên, Ngô Quyền và Hồng Bàng.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Khúc Ngọc Anh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Gia Viên. 2 Đào Trọng Đức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng. 3 Nguyễn Bá Mạnh Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa Ngoại Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. 4 Bùi Văn Minh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty; Trưởng phòng Điều hành sản xuất, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng 5 Trần Thị Liên Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. 6 Bùi Thanh Tùng Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố. 7 Trần Quang Tường Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Viên. 8 Lê Thị Vân Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng phường Hồng Bàng.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm 4 phường: Thủy Nguyên, Thiên Hương, Hòa Bình và Nam Triệu.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 7 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 4 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Trần Thị Lan Anh Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố Hải Phòng. 2 Trần Tiến Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C. 3 Nguyễn Kiều Đông Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng. 4 Nguyễn Thị Thúy Hằng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Doanh nghiệp và Giám sát đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. 5 Vũ Đức Khiên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng. 6 Phạm Văn Thép Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 7 Vương Toàn Thu Thủy Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thiên Hương; Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Hải Phòng.

Đơn vị bầu cử số 4 gồm 4 phường: Hồng An, Bạch Đằng, Lưu Kiếm, Lê Ích Mộc và xã Việt Khê.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Nguyễn Thị Ngọc Anh Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Ủy viên Hội đồng Đội thành phố Hải Phòng, chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. 2 Hoàng Minh Cường Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng. 3 Nguyễn Thị Hòa (Nghệ sĩ Nhân dân Khánh Hòa) Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng. 4 Phạm Thị Xuân Quyên Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động thành phố Hải Phòng. 5 Nguyễn Thị Thủy Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hải Phòng. 6 Nguyễn Anh Tuân Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng. 7 Phạm Văn Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Hải Phòng. 8 Phạm Thị Tuyết Nhà báo, Phóng viên Phòng Thời sự, Báo và Phát thanh, truyền hình Hải Phòng.

Đơn vị bầu cử số 5 gồm 2 phường: Kiến An, Phù Liễn và 5 xã: Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải, Nghi Dương, Kiến Hưng.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Đoàn Thị Thùy Dương Giáo viên Trường Trung học cơ sở Chu Văn An. 2 Đỗ Đức Hòa Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiến Hải. 3 Phạm Văn Khanh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND thành phố; Trưởng ban Đô thị, HĐND thành phố Hải Phòng. 4 Bùi Thị Tuyết Mai Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phù Liễn; Bí thư Chi bộ Quân sự phường Phù Liễn. 5 Nguyễn Thị Kim Oanh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Bí thư Chi bộ khối Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hải Phòng. 6 Bùi Đức Quang Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng. 7 Tăng Tiến San Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hải Phòng. 8 Lê Trí Vũ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng.

Đơn vị bầu cử số 6 gồm 3 phường: An Dương, An Hải, An Phong và 2 xã: An Lão, An Trường.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Phạm Thị Hiên Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy phường An Dương. 2 Đỗ Văn Hiến (Đỗ Mạnh Hiến) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hải Phòng. 3 Nguyễn Cao Lân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Hải Phòng. 4 Lê Anh Quân Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố. 5 Vũ Phương Thảo Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 6 Ngô Thị Thanh Thủy Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Lão. 7 Lê Văn Triển Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trường Sơn. 8 Bùi Thị Hồng Văn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Dương.

Đơn vị bầu cử số 7 gồm 9 xã: An Khánh, An Quang, An Hưng, Quyết Thắng, Tiên Lãng, Tân Minh, Tiên Minh, Chấn Hưng, Hùng Thắng.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Nguyễn Đình Chuyến Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng. 2 Phạm Minh Đức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiên Lãng. 3 Lê Minh Quang Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế. 4 Lê Trung Sơn Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. 5 Nguyễn Thị Thanh Tâm Giảng viên Trường Đại học Hải Dương. 6 Phạm Thị Thanh Phó Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố. 7 Lê Thị Thủy Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Thanh Hà. 8 Bùi Thị Cẩm Tú Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế Hải Phòng.

Đơn vị bầu cử số 8 gồm 7 xã: Vĩnh Bảo, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Am, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thuận.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 7 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 4 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài chính. 2 Trần Thị Thanh Huyền Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Phụ sản Hải PHòng. 3 Bùi Văn Khả Hưu trí, Thành viên Hội Cựu Giáo chức thành phố Hải Phòng. 4 Phạm Văn Lập Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng. 5 Nguyễn Thị Minh Ngọc Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Hòa. 6 Nguyễn Ngọc Tú Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố, Ủy viên UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính. 7 Nguyễn Thanh Tùng Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Đơn vị bầu cử số 9 gồm 6 phường: Hải An, Đông Hải, Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, Dương Kinh, Hưng Đạo và 2 đặc khu: Cát Hải, Bạch Long Vĩ.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Lê Ngọc Châu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng. 2 Vũ Thị Trung Hà Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy đặc khu Cát Hải. 3 Trịnh Thị Hảo Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Hải An. 4 Trần Văn Phương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Cát Hải. 5 Nguyễn Thị Thu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hải An. 6 Lê Quốc Tiến Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đồ Sơn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hải Phòng. 7 Nguyễn Anh Tuấn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hải. 8 Nguyễn Văn Tuyên Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Đông Hải.

Đơn vị bầu cử số 10 gồm 5 phường: Lê Thanh Nghị, Thành Đông, Hải Dương, Nam Đồng, Tân Hưng.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Vũ Việt Cường Chánh Văn phòng Hội Luật gia thành phố Hải Phòng. 2 Lê Hồng Diên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Chi bộ 3, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hải Phòng. 3 Lê Văn Hiệu Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng. 4 Ngô Thị Thanh Hòa Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Đông. 5 Tạ Thị Thúy Ngân Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương. 6 Phạm Thị Thanh Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Thành Đông. 7 Bùi Khánh Thành Trưởng phòng Theo dõi công tác xử lý đơn, thư, tiếp công dân, Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng. 8 Lương Thị Huyền Trang Giảng viên Khoa Chính trị, Tâm lý và Giáo dục thể chất, Trường Đại học Hải Phòng.

Đơn vị bầu cử số 11 gồm 3 phường: Thạch Khôi, Việt Hòa, Tứ Minh và 04 xã: Cẩm Giang, Cẩm Giàng, Tuệ Tĩnh, Mao Điền.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 7 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 4 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Phạm Trung Nghĩa Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng. 2 Nguyễn Văn Nhang Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hải Phòng. 3 Nguyễn Thị Thắm Trưởng phòng Quản lý đào tạo đại học kiêm Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Khoa Y tế công cộng. 4 Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. 5 Nguyễn Trọng Tuệ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố. 6 Đoàn Đình Tuyến Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mao Điền. 7 Nguyễn Thị Vân Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Mao Điền.

Đơn vị bầu cử số 12 gồm 8 xã: Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân, Thượng Hồng, Bình Giang, Đường An, Kẻ Sặt.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Bùi Sỹ Hoàn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kẻ Sặt. 2 Nguyễn Thị Thanh Hương Chuyên viên Phòng Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp và Đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo. 3 Trịnh Thúy Nga Phó Trưởng ban Đô thị, HĐND thành phố Hải Phòng; Chi ủy viên Chi bộ 1, Đảng bộ HĐND thành phố Hải Phòng. 4 Đặng Thị Nhiệm Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng xã Kẻ Sặt 5 Lương Thị Trang Nhung Giám đốc Trung tâm Chính trị phường Đồ Sơn. 6 Nguyễn Văn Phú Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu. 7 Vương Văn Thử (Hòa thượng Thích Thanh vân) Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng. 8 Lương Văn Việt Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đơn vị bầu cử số 13 gồm 9 xã: Nam Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Thanh Miện, Hải Hưng, Nguyễn Lương Bằng, Ninh Giang, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Lưu Tuấn Dũng Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 2; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng. 2 Hà Thị Hiện Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fatto Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Bản Na; Hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hải Phòng. 3 Vũ Tiến Phụng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng. 4 Phạm Hồng Thuất Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố; Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng. 5 Trịnh Thị Thủy Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khúc Thừa Dụ. 6 Nguyễn Khắc Toản Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng. 7 Vũ Tuấn Anh Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chi cục Hải quan khu vực III. 8 Hoàng Văn Tường Phó Chủ tịch Thường trực Hội Làm vườn thành phố Hải Phòng.

Đơn vị bầu cử số 14 gồm 7 xã: Vĩnh Lại, Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Chí Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Đại Sơn.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Trịnh Ngọc Anh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Sơn. 2 Đinh Thị Minh Châu Phó Trưởng phòng Giao dịch số 4, Kho bạc Nhà nước khu vực III. 3 Nguyễn Thị Mai Hương Chi ủy viên Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Tiên Lãng; Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng (điểm Tiên Lãng). 4 Nguyễn Mạnh Kỳ Tu sĩ; Linh mục Chính xứ. 5 Kiều Thị Hạnh Nguyên Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án dân sự. 6 Nguyễn Quang Phúc Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng. 7 Đinh Văn Truy Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng. 8 Lê Vinh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Lại.

Đơn vị bầu cử số 15 gồm phường Ái Quốc và 6 xã: Thanh Hà, Hà Tây, Hà Đông, Hà Nam, Hà Bắc, Lai Khê.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Phạm Thị CHẵn (Ngọc Minh Châu) Hội viên Hội Đông y Hải Phòng; Chánh Văn phòng Hội Châm cứu Hải Phòng; Chủ nhiệm Phòng khám chữa bệnh y học cổ truyền Khánh Thiện; Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Y Dược Khánh Thiện. 2 Nguyễn Hoàng Dương Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố. 3 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Phú. 4 Trần Thị Phương Phó Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố. 5 Phạm Thị Thanh Tâm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Hà. 6 Bùi Văn Thăng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 7 Trịnh Văn Thiện Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố. 8 Bùi Thị Tươi Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy phường Chí Linh.

Đơn vị bầu cử số 16 gồm 3 phường: Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Nhị Chiểu và 03 xã: An Thành, Kim Thành, Phú Thái.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 7 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 4 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Phạm Thị Hải Chi ủy viên Chi bộ, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nội vụ. 2 Nguyễn Minh Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố. 3 Nguyễn Ngọc Long Phó Trưởng phòng Điều hành Dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng. 4 Bùi Thị Thúy Phương Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố, Phó Trưởng ban Công tác Nông dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. 5 Nguyễn Vĩnh Sơn Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND thành phố. 6 Nguyễn Hữu Thông Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Thái. 7 Sái Thị Yến Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Tổ chức Thành ủy.

Đơn vị bầu cử số 17 gồm 3 phường: Trần Liễu, Phạm Sư Mạnh, Bắc An Phụ và 05 xã: Nam An Phụ, Nam Sách, Thái Tân, Trần Phú, An Phú.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 8 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 5 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Nguyễn Hữu Đạo Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng. 2 Nguyễn Thị Huyền Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Hải Phòng. 3 Hồ Ngọc Lâm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Sách. 4 Phạm Cửu Long Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng. 5 Nguyễn Văn Mạnh Trưởng phòng Tổng hợp, Chi cục Giám định Xây dựng, Sở Xây dựng. 6 Nguyễn Hồng Quang Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Liễu. 7 Nguyễn Thị Thu Thủy Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Nam Sách. 8 Nguyễn Đức Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng.

Đơn vị bầu cử số 18 gồm 6 phường: Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Lê Đại Hành, Trần Nhân Tông và xã Hợp Tiến.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng: 7 người.

Số đại biểu HĐND TP Hải Phòng được bầu: 4 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Nguyễn Hồng Chuyến Phó Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương. 2 Trần Văn Quân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố. 3 Nguyễn Thị Thanh Thúy Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chí Linh. 4 Hoàng Quốc Thưởng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố. 5 Lã Thị Như Trang Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Biển và Hải đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường. 6 Phạm Văn Tuấn Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn An Phát Holdings; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát. 7 Phạm Tuấn Vũ Dược sĩ, Chuyên viên quan hệ khách hàng Công ty Cổ phần tập đoàn Merap; Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên vận động hiến máu Hải Dương.