Cử tri đồng thuận chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội

Sáng 3/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, thuộc đơn vị bầu cử số 3. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Hưng Yên.

Đại tướng Lương Tam Quang cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri thuộc Đơn vị bầu cử số 3.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm 5 ứng cử viên: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên; ông Nguyễn Tuấn Phong, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên; ông Đặng Ngọc Thắng, chuyên viên Phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên; bà Khúc Thị Xuân, Phó Trưởng Ban công tác phụ nữ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên trình bày giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, từng ứng cử viên đã trình bày với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu và cử tri dự hội nghị.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang bày tỏ vinh dự được Hội đồng bầu cử quốc gia phân công ứng cử tại tỉnh Hưng Yên và được giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 3.

Bộ trưởng khẳng định, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là niềm vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm hết sức cao cả, nặng nề mà Đảng, Nhà nước và toàn thể cử tri tin tưởng giao phó.

"Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, tôi sẽ nỗ lực, cố gắng đem hết trí tuệ, năng lực, lòng nhiệt huyết, trách nhiệm hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào xây dựng, phát triển quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên gặp gỡ và tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Cùng với các thành viên khác của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan ở Trung ương để giúp Hưng Yên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn", thúc đẩy tỉnh phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, sớm đưa Hưng Yên phát triển bứt phá, trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu của cả nước.

Tại hội nghị, 100% cử tri đã bày tỏ sự đồng thuận cao đối với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

Cử tri bày tỏ sự đồng thuận cao đối với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

Cử tri mong muốn những người được tín nhiệm bầu chọn sẽ thực sự là cầu nối vững chắc, chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng và ý chí của Nhân dân đến Quốc hội; góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên phát triển ngày càng giàu mạnh.