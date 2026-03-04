Chuyển đổi số tiếp sức cho hơn 9 triệu cử tri đi bầu cử ở Hà Nội

Chủ động số hóa thông tin, đưa Luật Bầu cử đến cử tri

Những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3/2026, tại xã Ngọc Hồi và phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào giai đoạn khẩn trương nhất. Từ trụ sở Uỷ ban Nhân dân đến các thôn, từng phần việc được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm đúng quy định, đúng tiến độ, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Các địa điểm bỏ phiếu bầu cử (nhà văn hóa, trường học, hội trường...) được người dân dọn vệ sinh, trang hoàng rực rỡ với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, tạo không khí phấn khởi, trang nghiêm.

Trên các tuyến đường trung tâm, cờ Tổ quốc, cờ phướn tung bay rực rỡ. Băng rôn, pano tuyên truyền về ngày bầu cử được treo trang trọng tại những vị trí dễ quan sát. Hệ thống loa truyền thanh xã đều đặn phát các bản tin hướng dẫn cử tri về thời gian, địa điểm bỏ phiếu và quyền, nghĩa vụ của công dân.

Tại Nhà văn hóa thôn Phương Nhị, xã Ngọc Hồi, danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đã được niêm yết công khai ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Theo quan sát của phóng viên, nhiều người dân dừng lại đọc kỹ từng thông tin, trao đổi với nhau về chương trình hành động của các ứng cử viên.

Ông Nguyễn Văn Tám, Trưởng thôn Phương Nhị, xã Ngọc Hồi cho biết, đến nay, mọi điều kiện về cơ sở vật chất đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Cũng theo ông Tám, thông qua các kênh thông tin như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, trang thông tin điện tử và các trang Zalo, Facebook của địa phương, đặc biệt là hệ thống truyền thanh của xã Ngọc Hồi, người dân đã nắm bắt đầy đủ quy trình, quy định của Luật Bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Tám, Trưởng thôn Phương Nhị.

“Qua đó, cử tri được tìm hiểu kỹ về tiểu sử, quá trình công tác và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ cân nhắc, lựa chọn những người thực sự đủ đức, đủ tài, xứng đáng với sự tin tưởng của Nhân dân trong nhiệm kỳ mới”, ông Nguyễn Văn Tám cho biết.

Bày tỏ kỳ vọng đối với các đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, ông Tám mong muốn các đại biểu quan tâm, tập trung giải quyết những vấn đề nóng bỏng, bức thiết của đất nước; với thành phố Hà Nội cần giải quyết ngay các vấn đề về ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và tình trạng cứ mưa là ngập lụt.

Ông Cao Kiên, cử tri phường Thanh Liệt, bày tỏ: “Qua hệ thống phát thanh, trang tin của xã Ngọc Hồi, chúng tôi nắm bắt thông tin về quyền, nghĩa vụ của cử tri; tiểu sử, thông tin của các ứng viên”. Cũng như nhiều cử tri khác, điều ông quan tâm nhất là quá trình công tác và cam kết hành động của ứng cử viên. Đại biểu phải là người hiểu chính sách pháp luật, hiểu đời sống Nhân dân, nói đi đôi với làm, có trách nhiệm với địa phương. Việc niêm yết công khai như hiện nay giúp cử tri có thêm điều kiện tìm hiểu, cân nhắc trước khi đưa ra lựa chọn.

Song song với công tác tuyên truyền, Ủy ban bầu cử xã Ngọc Hồi đã hoàn thiện các khâu chuẩn bị cuối cùng, bảo đảm ngày tổ chức bầu cử dân chủ, đúng pháp luật. Tại trụ sở ủy ban, cán bộ phụ trách liên tục rà soát danh sách cử tri, cập nhật những trường hợp thay đổi nơi cư trú, bảo đảm không để sót, lọt thông tin. Các tổ bầu cử kiểm tra lại hòm phiếu, khu vực bỏ phiếu, bố trí bàn ghế, bảo đảm thuận tiện cho người dân, nhất là người cao tuổi và người khuyết tật.

Bà Nguyễn Tuyết Anh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Ngọc Hồi, thành viên Ủy ban bầu cử xã Ngọc Hồi, cho biết: “Đến thời điểm này, địa phương đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và xử lý tình huống phát sinh trong ngày bầu cử cũng đã được xây dựng chi tiết. Chúng tôi quyết tâm tổ chức ngày bầu cử dân chủ, an toàn và đúng pháp luật”.

Bà Nguyễn Tuyết Anh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Ngọc Hồi, thành viên Ủy ban bầu cử xã Ngọc Hồi.

Đáng ghi nhận, xã Ngọc Hồi đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác thông tin, tuyên truyền. Cụ thể, địa phương đã xây dựng các video tuyên truyền, phát triển trợ lý ảo để hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, đồng thời triển khai nội dung tuyên truyền trên các nền tảng số như Zalo, Facebook và website của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả tiếp cận và tương tác với người dân.

Cùng với đó, qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp thôn, xã Ngọc Hồi cũng kịp thời truyển tải thông tin đưa thông tin về bầu cử đến cử tri. Qua đó, người dân nắm bắt được quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp và Luật Bầu cử.

Đảm bảo danh sách cử tri chính xác, minh bạch

Báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội – Hội đồng Bầu cử quốc gia mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương cho biết, công tác bầu cử được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Bầu cử và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, triển khai khẩn trương, đồng bộ, bài bản, đúng quy định và bảo đảm tiến độ.

Hà Nội ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo thống nhất từ thành phố đến cơ sở; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; quán triệt hoàn thành các nội dung trước thời hạn luật định ít nhất 2 ngày. Các mốc quan trọng như thành lập Uỷ ban Bầu cử các cấp, tổ chức 3 vòng hiệp thương, ấn định và công bố đơn vị bầu cử đều đạt hoặc vượt kế hoạch.

Thành phố cũng triển khai phần mềm quản lý bầu cử đến cấp xã, phối hợp cấp tài khoản, tập huấn nghiệp vụ; đồng thời khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID, bảo đảm thống kê 9.010.712 nhân khẩu, lập danh sách cử tri chính xác, minh bạch.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, ứng cử viên trình bày chương trình hành động, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Nhiều vấn đề thiết thực như phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng được cử tri thẳng thắn trao đổi. Không khí đối thoại cởi mở, trách nhiệm thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở.

Có thể thấy, từ công tác niêm yết, tuyên truyền đến chuẩn bị cơ sở vật chất, mọi phần việc đã được các xã, phường, TP Hà Nội thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và sự quan tâm, đồng thuận của người dân đã tạo nên khí thế sôi nổi trước ngày hội toàn dân.