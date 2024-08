Hải cảnh Trung Quốc giám sát tàu tuần tra Philippines ở bãi cạn Sabina

Theo Reuters, lực lượng hải cảnh Trung Quốc cho biết đang giám sát các tàu tuần tra và tàu đánh cá của Philippines tập trung quanh bãi cạn Sabina (quần đảo Trường Sa, còn được gọi là bãi Chóp Mao hoặc bãi Sabin).

Lực lượng này cho biết bắt đầu giám sát các tàu từ 3/8. Người phát ngôn Gan Yu nói các tàu tuần tra của cơ quan thủy sản Philippines cùng nhiều tàu đánh cá tập trung ở vùng biển, gần một con tàu Philippines mà Trung Quốc nói là "bị mắc cạn bất hợp pháp" tại bãi cạn.

Trong một diễn biến khác, hồi tháng 5, Philippines tố Trung Quốc có dấu hiệu bồi đắp, xây đảo nhân tạo ở bãi cạn Sabina, vì vậy tuyên bố điều tàu giám sát. Trung Quốc sau đó đã phủ nhận thông tin này.

Căng thẳng hàng hải giữa hai bên tăng cao trong năm qua. Gần nhất, mâu thuẫn liên quan đến việc Philippines tiếp tế cho một tàu chiến cũ có tên BRP Siera Madre ở khu vực bãi Cỏ Mây. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đưa ra các quy định cho phép lực lượng cảnh sát biển nước này bắt giữ những người nước ngoài xâm phạm vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố là của mình.

Hai quốc gia sau đó nhất trí hướng đến "khôi phục và xây dựng lại lòng tin" để xử lý tốt hơn các vấn đề trên biển. Họ cùng ký kết "Thỏa thuận về Cải thiện Cơ chế liên lạc hàng hải Philippines-Trung Quốc" trong cuộc đàm phán hôm 2/7.

Hai bên cũng được cho là đã nhất trí thiết lập các kênh liên lạc mới nhằm cải thiện khả năng giải quyết các bất đồng trên biển.

Việt Nam nhiều lần khẳng định có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp luật pháp quốc tế. Việt Nam kiên quyết phản đối các hành vi vi phạm chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, tự do hàng không và hàng hải trong khu vực Biển Đông, phù hợp với các công ước quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982) là mục tiêu, lợi ích và trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia.