(VTC News) -

Hà Nội nhập cuộc đầy tự tin, dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. Trong vòng 15 phút, khung thành thủ môn Quang Trường liên tục bị đặt trong tình trạng báo động với ít nhất bốn cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự kém duyên của các chân sút khiến bàn thắng chưa đến.

Trong thế trận lép vế, nhưng Nam Định bất ngờ mở tỷ số ở phút 18. Từ pha tấn công nhanh bên cánh phải, bóng bật ra sau nỗ lực cản phá của hậu vệ Hà Nội và Việt Anh nhanh chóng tung cú sút sệt hiểm hóc, ghi bàn khai thông thế bế tắc.

Hà Nội vô địch giải U17 Quốc gia 2025.

Bàn thua càng khiến Hà Nội gia tăng sức ép. Phút 34, Hoàng Phúc phạm lỗi với Mạnh Đức trong vòng cấm, mang về quả 11m cho nhà đương kim vô địch.

Trên chấm phạt đền, Mạnh Quân thực hiện chính xác, gỡ hòa 1-1. Sau đó, dù cú sút của Mạnh Quân bị xà ngang từ chối ở phút 43, nhưng ngay phút bù giờ hiệp 1, Gia Huy tận dụng cơ hội từ pha phá bóng lỗi của đối phương để nâng tỷ số lên 2-1.

Kịch tính được đẩy lên cao ngay đầu hiệp 2. Phút 49, Hồng Anh thoát xuống từ đường chuyền dài của đồng đội, dứt điểm quyết đoán gỡ hòa 2-2 cho Nam Định. Nhưng chỉ 8 phút sau, Hà Nội lại vượt lên.

Thủ môn Quang Trường không thể bắt dính cú sút của Nguyễn Lực, để Mạnh Quân ập vào đá bồi, hoàn tất cú đúp và đưa Hà Nội dẫn 3-2.

Khoảng thời gian còn lại, Hà Nội chủ động kiểm soát thế trận, chơi chặt chẽ để bảo toàn lợi thế. Nam Định nỗ lực tấn công nhưng không tạo thêm được khác biệt. Chung cuộc, Hà Nội thắng 3-2 và lần thứ hai liên tiếp bước lên ngôi vô địch.