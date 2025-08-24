10 trực thăng hùng dũng 'xé gió' trên bầu trời Hà Nội trong ngày luyện tập A80

Sáng 24/8, bầu trời Hà Nội như được khoác lên diện mạo mới khi những cánh bay từ Hòa Lạc tiến thẳng về trung tâm thành phố. Trên nền trời xanh của Quảng trường Ba Đình lịch sử, 10 chiếc trực thăng đồng loạt xuất hiện, sải cánh mạnh mẽ, tạo nên khung cảnh vừa hùng tráng vừa thiêng liêng trong buổi luyện tập phục vụ Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.