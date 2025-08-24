10 trực thăng hùng dũng 'xé gió' trên bầu trời Hà Nội trong ngày luyện tập A80

Sáng 24/8, bầu trời Hà Nội như được khoác lên diện mạo mới khi những cánh bay từ Hòa Lạc tiến thẳng về trung tâm thành phố. Trên nền trời xanh của Quảng trường Ba Đình lịch sử, 10 chiếc trực thăng đồng loạt xuất hiện, sải cánh mạnh mẽ, tạo nên khung cảnh vừa hùng tráng vừa thiêng liêng trong buổi luyện tập phục vụ Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Từ khoảng 8h sáng, tiếng động cơ rền vang báo hiệu sự xuất hiện của biên đội trực thăng thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.
Đội hình gồm các loại Mi-8, Mi-17, Mi-171 và Mi-172 được sắp xếp theo thế trận 1-3-3-3, giữ độ cao hơn 150m khi bay qua khu vực khán đài Quảng trường Ba Đình.
Mỗi chiếc duy trì cự ly chính xác, khoảng cách giãn cách 100m, cự ly ngang - dọc 50 x 50m, thể hiện khả năng phối hợp nhịp nhàng và tính kỷ luật nghiêm ngặt của lực lượng không quân.
Không chỉ là màn trình diễn kỹ thuật, hình ảnh 10 chiếc trực thăng đồng loạt rẽ gió bay qua những công trình biểu tượng của Hà Nội đã trở thành khoảnh khắc khó quên.
Cánh bay đi ngang qua Cột cờ Hà Nội – nhân chứng lịch sử của Thủ đô, lướt qua tượng đài Lenin, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Bắc Sơn, vòng quanh hồ Hoàn Kiếm – trái tim của Thủ đô.
Mỗi đường bay như một nét vẽ trên bầu trời, gợi nhắc lịch sử oai hùng, đồng thời khẳng định khí phách và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Người dân và du khách có mặt quanh khu vực Ba Đình háo hức dõi theo từng tốp bay.
Mỗi khi đội hình trực thăng hùng dũng tiến qua, những tràng vỗ tay và tiếng reo vang lên không ngớt.
Khoảng 9h, bầu trời Ba Đình tiếp tục sôi động khi hai chiếc Casa C212 của Không quân Việt Nam tiến vào đội hình. Xuất phát từ sân bay Gia Lâm, biên đội này bay song song, lượn vòng qua đê Hồng Hà, Nghi Tàm rồi thẳng hướng đường Thanh Niên để tiến về Quảng trường Ba Đình.
Cánh bay của Casa, với thân hình vững chãi, nối tiếp trực thăng Mi, mang đến sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các lực lượng không quân trong một bài tập hiếm hoi ngay trên bầu trời trung tâm Thủ đô.
Đây là lần thứ hai, trong vòng vài ngày, người dân Hà Nội được tận mắt chứng kiến màn luyện tập của biên đội trực thăng và máy bay vận tải. Trước đó, vào trưa 21/8, đội hình cũng đã xuất hiện để thực hiện phần chuẩn bị cho Đại lễ A80.
