Máy bay tiêm kích bật thẳng đứng, nhào lộn trên bầu trời Hà Nội

Theo kế hoạch của Quân chủng Phòng không - Không quân, lực lượng tham gia màn bay chào mừng đại lễ gồm khoảng 40 máy bay các loại. Trong đó, Su-30MK2 - dòng tiêm kích đa năng được mệnh danh “hổ mang chúa” - giữ vai trò nòng cốt. Biên đội sáng nay bay theo đội hình chặt chẽ, đồng thời phô diễn kỹ thuật khó khi một chiến đấu cơ tách ra “bật đứng” trên trục thẳng đứng, thể hiện sức mạnh động cơ cùng trình độ điều khiển tinh nhuệ của phi công