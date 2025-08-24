Máy bay tiêm kích bật thẳng đứng, nhào lộn trên bầu trời Hà Nội

Sáng 24/8, bầu trời khu vực Quảng trường Ba Đình, Hà Nội trở nên sôi động khác thường khi biên đội tiêm kích Su-30MK2, Yak-130, máy bay L-39NG xuất hiện. Khoảnh khắc một chiếc trong đội hình bất ngờ tách ra, thực hiện động tác bật thẳng đứng lên không trung khiến những người theo dõi từ mặt đất vỡ òa phấn khích.
Đây là hoạt động mới nhất nhằm chuẩn bị cho màn bay chào mừng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) của Không quân Việt Nam (Quân chủng Phòng không - Không quân).
Theo kế hoạch của Quân chủng Phòng không - Không quân, lực lượng tham gia màn bay chào mừng đại lễ gồm khoảng 40 máy bay các loại. Trong đó, Su-30MK2 - dòng tiêm kích đa năng được mệnh danh “hổ mang chúa” - giữ vai trò nòng cốt. Biên đội sáng nay bay theo đội hình chặt chẽ, đồng thời phô diễn kỹ thuật khó khi một chiến đấu cơ tách ra “bật đứng” trên trục thẳng đứng, thể hiện sức mạnh động cơ cùng trình độ điều khiển tinh nhuệ của phi công
Theo sau 2 chiếc SU-30MK2 là biên đội 4 chiếc L-39NG.
Khoảnh khắc 3 chiếc tiêm kích Su-30MK2 đồng loạt lướt qua bầu trời ghi dấu mạnh mẽ trong lòng người dân Thủ đô.
Nhiều khán giả đứng dọc các tuyến phố quanh quảng trường liên tục đưa máy ảnh, điện thoại ghi lại hình ảnh hiếm có.
Âm thanh chấn động của động cơ, hình ảnh uy dũng của những “hổ mang chúa” trên bầu trời như nhắc nhớ tinh thần kiêu hùng của Không quân nhân dân Việt Nam.
Yak-130 xé gió trên bầu trời Thủ đô sáng 24/8.
Khoảnh khắc SU-30MK2 tung cánh, nhào lộn trên bầu trời Ba Đình.
Theo kế hoạch, tại lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay để bay chào mừng.
Các máy bay sẽ cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).
Thời gian qua, các máy bay thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân miệt mài luyện tập để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành sắp tới.
