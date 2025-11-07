Hà Nội mờ sương, đặc bụi, người dân khổ sở đi làm

Theo số liệu quan trắc của IQAir (ứng dụng theo dõi chất lượng không khí trên toàn thế giới), lúc 7h ngày 7/11, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội ở mức 175, thuộc ngưỡng màu đỏ, được đánh giá là xấu và có hại cho sức khỏe.