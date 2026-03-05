Hà Nội dừng cấp phép xây dựng tại 30 xã, phường trong phạm vi 2 'siêu dự án'

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu tăng cường quản lý đầu tư, cấp phép và trật tự xây dựng tại 30 xã, phường nằm trong phạm vi hai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

30 xã, phường gồm: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng, Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Thường Tín, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa.

Thành phố yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến lập, hoàn chỉnh, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch xây dựng theo chỉ đạo.

Đối với phương án xử lý các dự án nằm trong phạm vi ranh giới 2 "siêu dự án", UBND các xã, phường nghiên cứu thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Hà Nội.

Theo đó, tạm dừng ngay việc triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng các dự án, công trình (cả dự án đầu tư công và dự án vốn ngoài ngân sách) nằm trong phạm vi ảnh hưởng quy hoạch của 2 dự án nêu trên để thực hiện rà soát tổng thể, đảm bảo tuân thủ quy hoạch và tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực xã hội.

Phối cảnh tổng thể dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: hanoi.gov)

“Trường hợp các công trình đang xây dựng theo giấy phép xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng thì UBND các xã phường phối hợp với Sở QH-KT, Sở Nông nghiệp và Môi trường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch thực hiện các dự án nêu trên để tổ chức, cá nhân liên quan nắm bắt và có kế hoạch xây dựng phù hợp với tình hình thực tế”, văn bản của UBND TP nêu rõ.

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng và đề nghị UBND các xã, phường cùng các sở, ngành Thành phố có liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ.

Người dân cần xem xét có phương án xây dựng phù hợp, tránh lãng phí

Hiện nhiều xã, phường đã triển khai thực hiện chỉ đạo trên. UBND phường Hồng Hà giao Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng chủ trì rà soát, tham mưu việc tạm dừng toàn bộ thủ tục đầu tư và xây dựng đối với các công trình nằm trong phạm vi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Với những công trình đã được cấp phép trước đó, phường yêu cầu tăng cường tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân cập nhật thông tin về chủ trương và lộ trình triển khai dự án, từ đó có phương án xây dựng phù hợp, tránh lãng phí nguồn lực.

Đối với các công trình chưa được cấp phép xây dựng, phường yêu cầu ban hành thông báo tạm dừng cấp phép trong khu vực dự án, đồng thời hướng dẫn rõ ranh giới khu vực được phép và tạm dừng cấp phép nhằm tránh ách tắc thủ tục hành chính.

UBND xã Mê Linh cũng đã có văn bản thông báo khu vực ngoài bãi sông Hồng của xã nằm trong phạm vi của dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, UBND xã sẽ tạm dừng việc cấp giấy phép xây dựng.

Xã Mê Linh, đề nghị các hộ gia đình không khởi công xây dựng mới công trình, nhà ở. Các trường hợp đã khởi công xây dựng, các hộ (chủ đầu tư) cần xem xét tạm dừng để tránh lãng phí nguồn lực xã hội, nguồn lực của các chủ đầu tư khi thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Chính quyền xã cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thông tin rõ phạm vi ranh giới ảnh hưởng quy hoạch để người dân biết, chủ động hoạt động đầu tư, xây dựng.

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic có diện tích hơn 9.171ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng - ghi dấu ấn là khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã. Điểm nhấn của dự án là Sân vận động Trống Đồng - công trình cấp quốc gia được triển khai trên diện tích 73,3ha, có sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới. Dự kiến, sân vận động Trống Đồng sẽ được hoàn thành vào tháng 8/2028. Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của thành phố. Quy mô đầu tư gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300ha; cùng quỹ đất giải phóng mặt bằng khoảng 2.100ha phục vụ tái thiết và phát triển đô thị. Dự án chia thành 4 dự án thành phần độc lập. Sơ bộ tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 855.000 tỷ đồng, tiến độ dự kiến hoàn thành vào năm 2030.