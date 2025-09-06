Hà Nội: Cháy nhà xưởng gần cầu Đuống, nhiều hộ dân bị cắt điện

(VTC News) -

Tối 6/9, lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội, Công an phường Việt Hưng đã nỗ lực dập tắt đám cháy nhà xưởng gần cầu Đuống.

Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt.

Vụ hoả hoạn xảy ra khoảng 18h cùng ngày. Người dân gần ngõ 638 Ngô Gia Tự (phường Việt Hưng) cho hay, thời điểm trên, họ ngửi thấy mùi khét, sau đó ngọn lửa bùng lên tại khu nhà xưởng.

"Do cháy vào ban ngày nên nhiều công nhân đang làm việc. Phát hiện hỏa hoạn, nhân viên trong nhà xưởng cố dập tắt nhưng bất thành", một người dân gần hiện trường kể lại.

Hiện trường vụ cháy.

Vụ việc nhanh chóng được thông báo tới cơ quan chức năng. Tại hiện trường, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, kèm theo ngọn lửa rực sáng một góc trời. Đồng thời, tiếng nổ lớn cũng phát ra trong đám cháy.

Cảnh sát PCCC & CNCH cùng nhiều xe chữa cháy lập tức tới hiện trường. Đến 21h, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên khói và mùi khét vẫn bốc lên nồng nặc.

Ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng vẫn còn khói và mùi khét nồng nặc bốc lên.

Ngày sau khi đám cháy xảy ra, lực lượng chức năng phải cắt điện tại khu tập thể Diêm Gỗ và một phần trên phố Ngô Gia Tự để phòng ngừa sự cố, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy đang được điều tra, thống kê.