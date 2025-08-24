Gừng rất tốt nhưng nhiều người đang ăn sai cách

(VTC News) -

Điểm đặc biệt của củ gừng chính là hương thơm và hương vị độc đáo đến từ các loại tinh dầu tự nhiên, trong đó quan trọng nhất là gingerol. Gingerol là hợp chất có hoạt tính sinh học chính trong gừng. Nó chịu trách nhiệm cho phần lớn các đặc tính y học của gừng.

Theo các ghiên cứu, gingerol có tác dụng chống viêm và chống ôxy hóa mạnh mẽ. Ví dụ, nó có thể giúp giảm stress ôxy hóa, từ đó giảm lượng gốc tự do dư thừa trong cơ thể.

Gừng là một loại gia vị quen thuộc trong nhà bếp. (Ảnh: Sohu)

Do đó, gừng từ lâu đã không chỉ là gia vị quen thuộc trong căn bếp mà còn được sử dụng trong các bài thuốc y học cổ truyền giúp hỗ trợ hoạt động hệ tiêu hóa, giảm buồn nôn, giúp chống lại bệnh cúm và cảm lạnh thông thường.

Những sai lầm khi sử dụng gừng

Đối với người Việt thì bên cạnh việc dùng gừng làm tăng hương vị món ăn, nhiều người còn có thói quen sử dụng nó để nấu nước, pha trà giúp tăng đề kháng cơ thể, giảm đầy bụng khó tiêu, giảm cân, giữ gìn vóc dáng. Tuy nhiên, dù là loại củ quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết cách dùng đúng.

Sau đây là một số sai lầm khi sử dụng gừng mà bạn cần lưu ý tránh:

Sử dụng gừng khi bụng đói: Một số người nghe nói gừng tốt cho dạ dày nên thường nhai gừng hoặc uống nước ấm pha gừng vào buổi sáng khi bụng còn rỗng. Điều này không những không tốt cho dạ dày mà còn gây kích ứng dạ dày, vì thế bạn nên tránh thói quen này.

Ăn nhiều gừng vào buổi tối: Năng lượng dương cần được hạn chế vào ban đêm. Việc ăn quá nhiều gừng cũng dễ tăng năng lượng dương, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Gừng tránh sử dụng vào lúc bụng đói. (Ảnh: Sohu)

Người bị nóng trong: Người có thể tạng nóng, thường xuyên nhiệt miệng, táo bón nên tránh sử dụng gừng thường xuyên. Người bị đau dạ dày cũng tránh ăn gừng vì có thể gây kích thích niêm mạc dạ dày.

Ăn gừng có dấu hiệu hỏng: Đừng ngần ngại bỏ những củ gừng dập nát, hư hỏng hoặc có mùi lạ. Gừng thối sẽ sản sinh ra chất độc, sẽ gây hại cơ thể.

Ăn quá nhiều gừng: Nếu ăn quá nhiều gừng sẽ làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến tiêu hóa như chứng ợ nóng, tiêu chảy và kích thích miệng.

Thế nào là ăn gừng đúng cách?

Để giúp gừng phát huy hiệu quả phòng chữa bệnh, bạn hãy tham khảo một số gợi ý sau:

Ăn gừng vào buổi sáng tốt hơn nhân sâm

"Ăn gừng buổi sáng tốt hơn uống canh nhân sâm, ăn gừng buổi tối còn tệ hơn cả thạch tín". Câu nói này tuy có phần cường điệu, nhưng thực ra rất đúng. Buổi sáng là lúc dương khí tăng cao, nên ăn vài lát gừng ngâm giấm hoặc uống một tách trà gừng táo tàu sẽ giúp bạn sảng khoái!

Bạn có thể sử dụng gừng non, ướp với muối trong 10 phút, sau đó thêm giấm trắng và một ít đường. Cho hỗn hợp vào lọ ngâm trong tủ lạnh qua đêm. Sáng hôm sau có thể ăn kèm với súp, cháo rất tốt để làm ấm bụng.

Kết hợp gừng với các nguyên liệu khác

Cách tốt nhất để ăn gừng là dùng gừng như một nguyên liệu hỗ trợ! Điều đó có nghĩa là đừng ăn gừng riêng lẻ, mà hãy thêm nó vào chế độ ăn uống hàng ngày như một loại gia vị. Ví dụ: Thêm một vài lát gừng khi nấu ăn; thêm gừng vào súp; xắt nhỏ gừng khi trộn các món ăn salat trộn; thêm gừng khi nấu hải sản... Bằng cách này, gừng có thể được sử dụng hiệu quả mà không cần dùng quá nhiều.

Sử dụng đúng gừng non và gừng già

Mùa thu là mùa của gừng non, bạn nên mua nhiều để ngâm chua. (Ảnh: Sohu)

Gừng được chia thành gừng non và gừng già. Gừng non ngon nhất khi ăn sống, còn gừng già ngon nhất khi chế biến. Với gừng non có vị ít cay, ít chất xơ, thích hợp để ngâm chua và làm các món lạnh. Gừng già có vị cay nồng hơn thích hợp để nấu trà hoặc chế biến món ăn.

Có thể thấy, dù là nguyên liệu bổ dưỡng đến như thế nào, việc sử dụng đúng là rất quan trọng. Nếu như dùng gừng đúng cách, chúng ta sẽ tận dụng được nguồn dinh dưỡng quý giá từ gừng, giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao thể trạng.