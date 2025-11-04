Thí sinh Miss Universe 2025 bật khóc, bỏ về sau khi bị ông Nawat mắng thẳng mặt

Ngày 4/11, đại diện Mexico - Fatima Bosch tại Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ) gây chú ý khi chia sẻ với truyền thông về sự bức xúc và thất vọng sau cuộc cãi vã với ông Nawat Itsaragrisil - Phó Chủ tịch khu vực phía Đông của cuộc thi, diễn ra trong buổi họp trưa cùng ngày.

Hoa hậu Mexico – Fatima Bosch.

Fatima cho biết cô bị xúc phạm và thiếu tôn trọng khi ông Nawat gọi cô là “ngu ngốc” và quát “im miệng” dù cô không làm gì sai. “Tôi rất yêu Thái Lan và tôn trọng mọi người ở đây, nhưng hành động đó là không thể chấp nhận. Thế giới cần biết điều này vì chúng ta là những người phụ nữ mạnh mẽ và không ai có quyền bịt miệng chúng ta”, cô chia sẻ.

Người đẹp khẳng định không có mâu thuẫn cá nhân với ê-kíp, đồng thời vẫn dành tình cảm đặc biệt cho Thái Lan, quốc gia đăng cai năm nay. “Nếu ai đó tước đi phẩm giá của bạn, dù bạn có đội vương miện hay không, hãy đứng lên và rời đi”, cô nói thêm.

Trước đó, trong buổi họp với dàn thí sinh, ông Nawat được cho là đã có thái độ gay gắt, yêu cầu các quốc gia “không hợp tác với ê-kíp quay quảng bá sản phẩm” phải đứng dậy nhận lỗi, nhưng không ai phản hồi. Sau đó, ông chỉ đích danh đại diện Mexico, cáo buộc cô từ chối đăng tải hình ảnh quảng bá cho Thái Lan.

Không khí trở nên căng thẳng khi một thí sinh khác lên tiếng phản đối khiến ông nổi giận, yêu cầu cô “ngồi xuống” và gọi bảo vệ vào phòng. Sự việc khiến một số thí sinh bật khóc, nhiều người rời khỏi phòng họp, trong khi ông Nawat lớn tiếng: “Ai bỏ đi thì không cần thi nữa”.

Trong cùng buổi họp, ông Nawat cũng tiết lộ 4 nhân viên Miss Universe bị trục xuất vì “liên quan đến hoạt động quảng bá cờ bạc trái phép”.

Sự việc nhanh chóng khiến dư luận quốc tế phẫn nộ, nhiều khán giả bày tỏ thất vọng với Miss Universe 2025 khi mới diễn ra vài ngày đã liên tiếp vướng ồn ào. Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được công bố và BTC Miss Universe hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức.