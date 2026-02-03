(VTC News) -

Grok AI là chatbot trí tuệ nhân tạo do công ty xAI - startup AI của Elon Musk phát triển từ cuối năm 2023. Grok được tích hợp trực tiếp vào nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter), giúp người dùng có thể trò chuyện, đặt câu hỏi và khai thác dữ liệu ngay trong ứng dụng quen thuộc.

Khác với phong cách trung tính, lịch sự của ChatGPT hay Gemini, Grok được thiết kế để trò chuyện một cách hài hước, dí dỏm và thẳng thắn - mang đậm “chất Elon Musk”.

Grok được thiết kế để trò chuyện một cách hài hước, dí dỏm và thẳng thắn. (Ảnh: Cnet)

Theo chia sẻ từ xAI, mục tiêu của Grok là xây dựng một AI “biết nói thật” (truthful AI), có khả năng phản hồi linh hoạt và thể hiện tính cách riêng, thay vì chỉ đưa ra câu trả lời khuôn mẫu. Cái tên “Grok” trong tiếng Anh cũng mang nghĩa “hiểu sâu sắc”, thể hiện định hướng đó.

Liên tục vướng lùm xùm

Thời gian qua, Grok AI đã phải “hứng” liên tiếp những thông tin xấu. Ngay đầu năm 2026, Indonesia và Malaysia trở thành những quốc gia đầu tiên tạm thời chặn Grok của xAI do rủi ro từ nội dung khiêu dâm.

Trong tuyên bố gửi tờ The Guardia, Bộ trưởng Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia Meutya Hafid nhấn mạnh: “Chính phủ xem hành vi tạo và lan truyền deepfake khiêu dâm không đồng thuận là sự vi phạm nghiêm trọng quyền con người, nhân phẩm và an ninh của công dân trong không gian số”.

Theo New York Times, Malaysia cũng công bố biện pháp chặn Grok với lý do tương tự liên quan đến việc phát tán nội dung AI nhạy cảm.

Trước đó, tại Ấn Độ, Bộ Công nghệ Thông tin yêu cầu X phải có biện pháp ngăn Grok tạo ra nội dung khiêu dâm. Còn Ủy ban châu Âu (EC) ra lệnh cho công ty lưu giữ toàn bộ tài liệu liên quan đến Grok, động thái được xem là bước chuẩn bị cho một cuộc điều tra chính thức.

Ở Anh, cơ quan quản lý truyền thông Ofcom cho biết sẽ “tiến hành đánh giá nhanh” để xác định liệu có dấu hiệu vi phạm quy định hay không. Thủ tướng Keir Starmer khẳng định Ofcom có “toàn quyền ủng hộ” của ông nếu cần hành động. Trong khi đó, tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump gần như chưa đưa ra bình luận. Một số thượng nghị sĩ Dân chủ đã kêu gọi Apple và Google gỡ ứng dụng X khỏi kho ứng dụng.

Theo TechCrunch, xAI đã đăng lời xin lỗi trên tài khoản Grok, thừa nhận một bài viết đã “vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức và có thể cả luật pháp Mỹ” liên quan đến nội dung lạm dụng tình dục trẻ em.

Sau đó, công ty hạn chế tính năng tạo ảnh AI của Grok chỉ dành cho người dùng trả phí trên X. Tuy nhiên, biện pháp này không áp dụng với ứng dụng Grok độc lập, nơi người dùng vẫn có thể tạo hình ảnh tự do.

Ngoài ra, chatbot Grok do Elon Musk phát triển còn từng thổi bùng làn sóng tranh cãi khi đưa ra các phản hồi sai lệch liên quan đến “diệt chủng người da trắng” ở Nam Phi, ngay cả khi câu hỏi ban đầu không liên quan đến chủ đề này.

Nhiều tính năng khác biệt

Dù gặp nhiều tai tiếng, Grok AI vẫn khẳng định được vị thế của mình trong thế giới chatbot thế hệ mới. So với ChatGPT hay Gemini, Grok có những tính năng khác biệt rõ rệt, mang phong cách riêng của Elon Musk và tích hợp sâu với hệ sinh thái X (Twitter) cũng như xe điện Tesla.

Chatbot Grok được tích hợp trực tiếp trên nền tảng X (trước đây là Twitter) và xe điện Tesla. Với những tính năng vượt trội, Grok trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với các mô hình AI hiện đại.

Grok AI nổi bật với khả năng phản hồi nhanh chóng và chính xác, giúp các cuộc trò chuyện trở nên hấp dẫn và hữu ích hơn. Nó cũng được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến như chế độ "Big Brain" và công nghệ DeepSearch, nâng cao khả năng tư duy logic và sáng tạo.

Dưới đây là những điểm nổi bật giúp Grok trở thành một trong những mô hình AI được chú ý nhất hiện nay:

Truy cập dữ liệu thời gian thực trên X (Twitter): Grok có khả năng kết nối trực tiếp với nguồn dữ liệu trên mạng X, cho phép phản hồi theo tin tức, xu hướng và sự kiện đang diễn ra. Điều này giúp người dùng nhận được thông tin cập nhật tức thì thay vì chỉ dựa vào dữ liệu cũ như các mô hình AI truyền thống.

Khả năng đối thoại tự nhiên, hài hước và “biết đùa”: Grok được lập trình để nói chuyện như một người bạn thông minh - hài hước, châm biếm nhẹ và đôi khi táo bạo. Phong cách giao tiếp này giúp các cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn, đặc biệt phù hợp với người dùng mạng xã hội và những ai yêu thích phong cách “Elon Musk”.

Tạo nội dung sáng tạo đa dạng: Grok có thể viết bài đăng mạng xã hội, tạo meme, soạn email, viết mã lập trình hoặc tóm tắt báo cáo nhanh chóng. Với mô hình Grok 4, chatbot này còn hỗ trợ tạo hình ảnh minh họa và phân tích nội dung đa phương tiện. Đây là công cụ hỗ trợ đắc lực cho người sáng tạo nội dung, marketer và kỹ sư dữ liệu.

Hiểu ngữ cảnh sâu và phản hồi thông minh hơn: Nhờ khả năng suy luận nâng cao, Grok 4 có thể hiểu rõ mối liên hệ giữa các câu hỏi, duy trì ngữ cảnh hội thoại dài và phản hồi logic hơn. Tính năng này giúp Grok đưa ra câu trả lời có chiều sâu, tránh lặp lại và thể hiện phong cách trò chuyện tự nhiên gần như con người.

Hỗ trợ tìm kiếm web và tích hợp API cho doanh nghiệp: Ngoài trò chuyện thông thường, Grok có thể thực hiện tìm kiếm web theo thời gian thực, truy xuất dữ liệu mới nhất và phân tích kết quả. Phiên bản dành cho doanh nghiệp (Grok 4 Heavy) còn cho phép tích hợp API để tự động hóa quy trình, hỗ trợ chăm sóc khách hàng hoặc phân tích thị trường theo dữ liệu mạng xã hội.