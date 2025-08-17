Góp phần xây dựng thế giới an ninh, an toàn, phát triển bền vững

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang vui mừng chào đón ngài Chủ tịch cùng các thành viên Đoàn đại biểu INTERPOL sang Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong hơn 30 năm là thành viên của INTERPOL, Bộ Công an Việt Nam nói chung, lực lượng Cảnh sát Việt Nam nói riêng luôn thể hiện vai trò là một thành viên có trách nhiệm cao, có thiện chí hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Lực lượng Cảnh sát Việt Nam thường xuyên hợp tác chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát các quốc gia thành viên INTERPOL trong xác minh, điều tra các vụ án, vụ việc có tính chất xuyên quốc gia và truy bắt đối tượng truy nã quốc tế.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao vai trò của Ban Tổng Thư ký INTERPOL trong điều phối, hỗ trợ lực lượng Cảnh sát các nước, trong đó có Việt Nam, trong các công tác như hỗ trợ ban hành Lệnh truy nã quốc tế và điều phối việc truy tìm, bắt giữ các đối tượng truy nã; điều phối hoạt động hợp tác giữa Cảnh sát các nước trong điều tra các vụ án xuyên quốc gia.

Đồng thời, mở rộng kết nối cơ sở dữ liệu của INTERPOL đến nhiều cơ quan chức năng liên quan; triển khai nhiều chiến dịch, dự án về phòng, chống các loại tội phạm mà các nước đang quan tâm; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tập huấn, nâng cao năng lực về phòng, chống các loại tội phạm…, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia trên toàn cầu.

Trong bối cảnh hoạt động tội phạm xuyên quốc gia có những diễn biến phức tạp hơn, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới với những phương thức thủ đoạn tinh vi, khó dự đoán, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Chủ tịch Ahmed Nasser Al-Raisi và Ban Tổng Thư ký INTERPOL tiếp tục điều phối, hỗ trợ lực lượng Cảnh sát Việt Nam tăng cường hoạt động hợp tác Cảnh sát toàn cầu để điều tra, xác minh làm rõ các vụ án, vụ việc có tính chất xuyên quốc gia.

Kịp thời xử lý các yêu cầu tra cứu, chia sẻ thông tin, ban hành Lệnh truy nã quốc tế của Cảnh sát Việt Nam để đảm bảo hiệu quả cho hoạt động điều tra, phòng ngừa tội phạm.

Phối hợp với lực lượng Cảnh sát Việt Nam triển khai các chiến dịch, dự án của INTERPOL về phòng, chống tội phạm tại Việt Nam một cách hiệu quả, nhất là các chiến dịch về quản lý biên giới, phòng, chống tội phạm môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xâm hại trẻ em, truy nã quốc tế...

Chủ tịch INTERPOL Ahmed Nasser Al-Raisi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến lực lượng CAND Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống.

Tiếp tục tạo điều kiện để Bộ Công an Việt Nam được cử nhiều sỹ quan tham gia các hội nghị, hội thảo, khóa tập huấn do INTERPOL tổ chức, nhất là các khóa đào tạo về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm khủng bố, tội phạm tham nhũng, ma túy, rửa tiền, tội phạm về môi trường, tội phạm xâm hại trẻ em…

Tăng cường điều phối hoạt động hợp tác của cảnh sát các nước trên thế giới trong trao đổi, chia sẻ thông tin tội phạm, đặc biệt là phương thức thủ đoạn mới của các loại tội phạm xuyên quốc gia mà các nước đang quan tâm như tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người, đưa người nhập cư trái phép, tội phạm ma túy, rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia...

Gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến lực lượng CAND nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, Chủ tịch INTERPOL Ahmed Nasser Al-Raisi ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Bộ Công an Việt Nam với vai trò là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của INTERPOL.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, ngài Chủ tịch mong muốn Bộ Công an Việt Nam tiếp tục phát huy sự chủ động, tích cực trong các hoạt động chia sẻ thông tin, truy nã tội phạm, đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia… với Ban Tổng Thư ký INTERPOL và lực lượng Cảnh sát các nước thành viên, góp phần xây dựng một thế giới an ninh, an toàn, ổn định và phát triển bền vững.