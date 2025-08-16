Khánh thành trụ sở Bộ Công an tại số 96 Nguyễn Du, Hà Nội

(VTC News) -

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), sáng 16/8, Bộ Công an tổ chức lễ khánh thành trụ sở Bộ Công an, số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Được khởi công từ tháng 12/2023, dự án được trang bị đồng bộ các thiết bị tiên tiến, hiện đại, đáp ứng đầy đủ và có dư địa cho nhu cầu về các hoạt động của Bộ Công an.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trụ sở Bộ Công an.

Với sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành công trình để chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công tổ chức phát động thi đua 200 ngày đêm thi công liên tục, rút ngắn tối đa thời gian.

Trong suốt quá trình triển khai dự án, lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên tổ chức kiểm tra công trường, hàng tuần họp giao ban với các đơn vị để rà soát, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc và thúc đẩy tiến độ thi công.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở Bộ Công an.

Sau gần 18 tháng thi công, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo cơ sở vật chất khang trang, chính quy, hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác của lực lượng Công an Nhân dân.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành công trình Trụ sở Bộ Công an và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở.