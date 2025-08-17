Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân

Theo Tổng Bí thư, sự liêm chính và kỷ luật là "xương sống", sự chuyên nghiệp và hiện đại là "cơ bắp", sự nhân văn và gần dân là "trái tim" của lực lượng Công an Nhân dân. Tổng Bí thư tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang 80 năm, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với trí tuệ và tâm huyết, với sự ủng hộ của Nhân dân, lực lượng Công an Nhân dân sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; xứng đáng là lực lượng trung thành tuyệt đối, tin cậy của Đảng, "chỉ biết còn Đảng thì còn mình", là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân, "lúc dân cần, lúc dân khó có Công an"; xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.