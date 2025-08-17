Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân

Sáng 17/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng uỷ Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam; 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 5.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.
Theo Tổng Bí thư, sự liêm chính và kỷ luật là "xương sống", sự chuyên nghiệp và hiện đại là "cơ bắp", sự nhân văn và gần dân là "trái tim" của lực lượng Công an Nhân dân. Tổng Bí thư tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang 80 năm, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với trí tuệ và tâm huyết, với sự ủng hộ của Nhân dân, lực lượng Công an Nhân dân sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; xứng đáng là lực lượng trung thành tuyệt đối, tin cậy của Đảng, "chỉ biết còn Đảng thì còn mình", là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân, "lúc dân cần, lúc dân khó có Công an"; xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an phát biểu tại buổi lễ.
Thiếu tướng Phan Văn Lai, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, Trưởng Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam, phát biểu tại buổi lễ.
Thượng uý Trần Hà My, đại diện cho tuổi trẻ Công an Nhân dân phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 cho lực lượng Công an Nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao bức trướng tặng lực lượng Công an Nhân dân.
Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm.
Bình luận