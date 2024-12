Gọi Anh trai 'say hi’ là concert nhiều người đến nhất, Trấn Thành gây tranh cãi

(VTC News) -

Concert 3 Anh trai say hi diễn ra vào tối 7/12 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình với sự tham gia của đầy đủ 30 anh trai. Đáng chú ý, MC Trấn Thành góp mặt với vai trò dẫn dắt concert, giao lưu với các nghệ sĩ và khán giả.

Trấn Thành gây tranh cãi về phát ngôn Anh trai 'say hi’ là concert nhiều người đến nhất.

Để làm nóng không khí cho đêm diễn, Trấn Thành tự tin tuyên bố: "Đây là concert có nhiều người đến nhất". Tiếp đó, anh nói thêm: "Tính đến thời điểm này thì đây cũng là một trong những chương trình concert mang tính lịch sử của nền âm nhạc Việt Nam. Đó là chương trình có số lượng vé bán ra đông nhất từ xưa đến giờ. Thật sự, đó là một điều Thành nghĩ về sau sẽ là lịch sử".

Phát ngôn của Trấn Thành tại concert Anh trai "say hi" đang gây ra những luồng ý kiến trái chiều. Trong khi người hâm mộ hào hứng chia sẻ, một bộ phận khán giả lại tỏ ra nghi ngờ về tính chính xác từ thông tin mà nam MC đưa ra.

Hỗ trợ Trấn Thành trong đêm concert còn có MC Đức Bảo. Không chỉ Trấn Thành mà MC Đức Bảo cũng gây tranh cãi khi công bố số lượng người đến xem là 50.000 người.

"50.000 con người đang ở đây. Các bạn hãy sẵn sàng để cháy hết mình và sống trong những khoảnh khắc rực rỡ nhất của đêm hoà nhạc được mong chờ nhất và lớn nhất trong lịch sử hoà nhạc của Thủ đô", MC Đức Bảo nói.

Trên trang cá nhân, nam MC cũng chia sẻ: "Cảm giác mở màn cho ‘đêm hòa nhạc lớn nhất lịch sử Thủ đô Hà Nội với 50.000 người’ sẽ thế nào”. Sau đó, anh đã chỉnh sửa con số 50.000 thành “hàng chục nghìn người”. Hiện, anh đã xoá bài viết trên trang cá nhân.

Thông tin 50.000 khán giả tham gia concert Anh trai "say hi" được cho là không chính xác.

Thông tin 50.000 khán giả và ''đêm hoà nhạc lớn nhất lịch sử Thủ đô'' lập tức gây tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người cho rằng số liệu cụ thể vẫn chưa được xác thực và con số 50.000 khán giả là không khả thi.

Nhiều bài viết chỉ ra sự khác biệt về số lượng người tham gia concert Anh trai "say hi" tại Hà Nội với các đêm diễn 50.000 khán giả của các ngôi sao quốc tế như BTS, Seventeen,...

SVĐ Quốc gia Mỹ Đình có sức chứa khoảng 40.000 người. Một phần khán đài không sử dụng do không gian sân khấu, nhưng theo quan sát, khu vực ngồi và đứng phía dưới sân còn nhiều khoảng trống, đặc biệt ở khu vực vé Premiere Lounge.

So sánh với concert của BlackPink được tổ chức 1 năm trước đó, cũng thu hút lượng khán giả lớn, gần như lấp kín sân. Theo Touring Data, đêm diễn của Blackpink ở Hà Nội ghi nhận 67.000 khán giả sau 2 đêm. Hay như liveshow Tri Âm của Mỹ Tâm tổ chức cùng địa điểm thu hút hơn 30.000 người tham gia. Vì thế, con số 50.000 của Anh trai say hi vẫn tạo ra luồng ý kiến trái chiều trên các diễn đàn.

Mới đây, trong một cuộc giao lưu tại Hà Nội, đại diện nhà sản xuất chương trình khẳng định 2 concert ở Hà Nội dự kiến đón hơn 100.000 khán giả. "Thành tích này sẽ phá vỡ tất cả kỷ lục concert tại Việt Nam, kể cả show diễn của BlackPink tại Hà Nội”, người này nói.

Trước đó, việc ê-kíp tổ chức công bố 2 concert trong TP.HCM quy tụ tới 78.000 khán giả cũng vướng nhiều nghi vấn. Nhiều người cho rằng, con số này không thuyết phục bởi sức chứa ở địa điểm tổ chức tối đa khoảng 20.000 khán giả cho một đêm diễn.