Vé 'Anh trai say hi' giá rẻ liên tục được chào mời trên chợ mạng

(VTC News) -

Vé xem Concert 3 và 4 của "Anh trai say hi" (diễn ra vào các ngày 7 và 9/12 tại Hà Nội) được người hâm mộ săn lùng trước sự kiện rất lâu, có người săn cả tháng không được, phải chấp nhận mua lại với giá cao. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, vé tham dự sự kiện này được "bung ra như mưa" trên thị trường chợ đen.

Thanh Vân (Đống Đa, Hà Nội), người rất yêu thích "Anh trai say hi", cho hay từ khi biết Concert của chương trình sẽ diễn ra tại Hà Nội, cô đã hạ quyết tâm phải “đu idol" bằng được. Ở những đợt mở bán vé đầu tiên, cô không thể tranh giành được với người khác.

“Khi ấy số lượng vé ít lắm, ít người mua được, cứ có cảm giác như người ta làm cho khan hàng vậy”, Vân kể lại.

Sau đó, ngày nào Vân cũng vào các gourp trao đổi vé của chương trình để tìm mua, nhưng một phần vì giá vé bị đẩy lên cao, một phần sợ bị lừa nên cô không dám mua. Cuối cùng, để mua được vé, Vân chọn cách mở một thẻ tín dụng tại một ngân hàng có chương trình khuyến mãi mở thẻ tín dụng được mua vé Concert "Anh trai say hi" đúng giá.

“Sau khi làm xong thẻ tín dụng, tôi mua được một vé CAT 1B, giá 900.000 đồng. Tôi sung sướng đăng lên mạng khoe thì sáng nay người quen cho liền 4 cái. Hóa ra vé của chương trình đâu khan hiếm đến mức đó”, cô nói.

Tương tự, sau nhiều lần săn lùng bất thành, Thu Hương (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chấp nhận mua một vé GA1A với giá 1,8 triệu đồng và cũng phải tranh giành mới lấy được. “Nhưng đến sáng nay, vẫn là loại vé đó, rao bán trên group với giá rẻ hơn 200.000 đồng, những hạng vé khác cũng thi nhau chào mời”, chị Hương kể.

Thực tế, từ chiều 6/12, trên các hội nhóm về vé Concert "Anh trai say hi" đã liên tục xuất hiện những bài đăng tìm mua và bán vé với giá thấp hơn giá gốc. Tài khoản L. A. đăng bán 2 vé GA với giá chỉ 800.000 đồng/vé sau khi đã đổi vòng, thấp hơn 200.000 đồng/vé so với giá gốc. Sau khoảng 15 phút, chủ tài khoản cập nhật thông tin “đã bán”.

Vé chương trình "Anh trai say hi" liên tục được chào mời trên chợ mạng, với giá rẻ hơn giá gốc. (Ảnh chụp màn hình)

Tài khoản Nguyễn D. đăng bán vé CAT 3 - day4 với giá chỉ 700.000 đồng, lập tức hàng chục người dùng vào hỏi và chiếc vé được bán chỉ sau vài phút. Có khá nhiều trường hợp tương tự, nhiều hạng vé như GA1, VIP B cũng được rao bán giảm giá từ vài trăm nghìn đồng đến cả triệu đồng.

Trong một hội nhóm hơn 70.000 thành viên, chỉ trong khoảng 30 phút sáng 7/12 đã có khoảng 20 bài đăng về việc cần mua hoặc bán vé của chương trình. Dưới phần bình luận là hàng trăm người dùng muốn “pass” vé. Điều này cho thấy vé tham dự sự kiện này đang được tung ra với số lượng lớn.

Sự giảm giá này xuất phát từ việc ban tổ chức quyết định mở thêm đêm diễn thứ hai (Concert 4) vào ngày 9/12, khiến nhiều người đã mua nhiều vé cho đêm đầu phải giảm giá để không phải “ôm hàng”. Với sự xuất hiện của concert 4, các hạng vé như CAT, GA, VIP đều giảm giá mạnh, nhiều vé thậm chí được bán dưới giá gốc.