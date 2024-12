Concert Anh trai say hi: 'Thảm hoạ' Pickleball, khán giả trúng pháo hoa

(VTC News) -

Tối 7/12, Anh trai “say hi” Hà Nội concert 3 đã diễn ra bùng nổ SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, mang đến nhiều tiết mục mãn nhãn.

30 anh trai bùng nổ, thảm hoạ âm nhạc được mang lên sân khấu

Mở màn concert là ca khúc Khát vọng người Việt (sáng tác Lê Thương) do 30 anh trai trình diễn. Đây là một sáng tác mới lần đầu được trình diễn trên một sân khấu lớn như SVĐ Quốc gia Mỹ Đình mang ý nghĩa đặc biệt cả về nghệ thuật và văn hóa. Bài hát tạo ấn tượng mạnh mẽ về lòng tự hào dân tộc, đề cao khát vọng của những người con đất Việt, tinh thần vươn lên, truyền cảm hứng lớn cho khán giả.

Concert "Anh trai say hi" diễn ra bùng nổ vào tối 7/12 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Trong đêm concert, các anh trai đã mang đến loạt tiết mục được làm mới, như Don’t care với lời rap mới, You had me at hello phiên bản mới sôi động hơn… Bài hát Làn ưu tiên và màn trình diễn sôi động đánh dấu màn “say hi” của nhóm nhạc MOPIUS với Quang Hùng MasterD, Dương Domic, JSOL, HURRYKNG trước khán giả.

Sân khấu Ngáo ngơ khiến khán giả choáng và bất ngờ trước màn "lột đồ" hóa siêu nhân đáng yêu của "boyband toàn năng": HIEUTHUHAI, JSOL, Erik, Anh Tú Atus và Orange.

Khán giả thích thú trước màn hóa siêu nhân đáng yêu của dàn anh trai.

Khán giả không chỉ đơn thuần xem biểu diễn mà còn hòa mình vào âm nhạc trong những ca khúc ballad như Thi sĩ, Kim phút kim giờ, Sóng vỗ vỡ bờ, Regret… cho đến những phút cùng nhún nhảy, “quẩy nhiệt” với các bài hát hit sôi động như Catch me if you can’t, Ngáo ngơ, Sao hạng A, Ngạo nghễ, Tình đầu quá chén, Walk… .

Lần đầu biểu diễn tại SVĐ Mỹ Đình Hà Nội, các nghệ sĩ đều xúc động. Rapper HIEUTHUHAI cho biết: "Tôi luôn mơ ước được một lần đặt chân đến SVĐ Mỹ Đình để xem bóng đá. Chương trình này như một giấc mơ khi hôm nay tôi có cơ hội được đứng tại đây, biểu diễn cùng 29 anh trai còn lại". Trong khi đó, Anh Tú thổ lộ đây là lần đầu tiên anh biểu diễn trên sân vận động của quê hương mình - thủ đô Hà Nội.

Đáng chú ý, tại concert Anh trai say hi đã vang lên giai điệu của ca khúc Pickleball, sản phẩm âm nhạc mới nhất của Đỗ Phú Quí. Thời gian qua, bài hát này vấp phải nhiều chỉ trích vì ca từ vô nghĩa. Thậm chí, nhiều người còn gọi nó bằng những cụm từ như "rác phẩm" hay "thảm họa âm nhạc".

Ca khúc ''thảm hoạ'' Pickleball vang lên tại concert "Anh trai say hi".

Tuy vậy, cũng không thể phủ nhận sự thật rằng ca khúc có giai điệu khá bắt tai. Cộng thêm vũ đạo và bầu không khí vui vẻ sẵn có tại concert Anh trai say hi, màn thể hiện nhận được sự hưởng ứng của khán giả.

Tiết mục kết, ca khúc mới Say hi never say Goodbye - sáng tác mới của Dương Domic với màn trình diễn của 33 "Anh trai" khiến tất cả mọi người vỡ òa cảm xúc.

Khán giả bị trúng pháo hoa, tranh cãi quyền lợi vé VIP

Đêm nhạc kết thúc lúc nửa đêm khiến đông đảo khán giả hài lòng, tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm trừ, gây tranh cãi. Theo phản ánh của khán giả, khu vực đứng chật chội, xảy ra tình trạng chen lấn khi các fan muốn được theo dõi thần tượng gần hơn. Một số khu vực như Fanzone A bị cho là bị "dồn nhét" quá nhiều người, khán giả thiếu không gian để thở và không thể thoải mái tận hưởng đêm nhạc.

Khán giả lên tiếng khi có người bị ngất tại concert.

Ngoài ra, cũng xảy ra tình trạng khán giả kiệt sức, ngất xỉu do trải qua thời gian chờ đợi dài. Cụ thể trong phần minigame, một nữ khán giả lên tiếng khi có người bị ngất tại concert Anh trai say hi.

Cô nói: "Xin lỗi vì tôi đã phá chương trình, tuy vậy nơi đây đang có người bị ngất, khu vực rất hỗn loạn. Mong BTC xử lý vấn đề rồi hãy tiếp tục chạy chương trình".

Trên sân khấu, MC nói cảm ơn nữ khán giả và cho biết Ban Tổ chức sẽ xử lý ngay. Sau đó, MC tiếp tục giới thiệu đến nội dung tiếp theo.

Hành động này gây hai luồng ý kiến trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả lại cho rằng đây là cách ứng xử nhân văn, đáng được khen ngợi. Có khán giả còn lên tiếng chỉ trích chương trình vẫn thản nhiên giới thiệu tiết mục tiếp theo. Trước đó, tại các concert Anh trai say hi ở TP.HCM, không ít khán giả cũng từng ngất xỉu do trải qua thời gian dài chờ đợi hoặc điều kiện sức khỏe không ổn định.

Pháo hoa rơi trúng khán giả trong đêm concert "Anh trai say hi" ở Hà Nội.

Cũng trong đêm concert, Ban Tổ chức còn dàn dựng bắn pháo hoa trong tiết mục mở màn của các anh trai. Tuy nhiên, có một khối thuốc pháo rơi xuống đám đông khán giả ở khu vực khán đài gần sân khấu. Sự cố rơi pháo hoa gây ảnh hưởng đến khán giả.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội tranh cãi lan truyền hình ảnh thực đơn của hạng vé Premier Lounge có giá 10 triệu của concert Anh trai say hi gồm hoa quả, đồ ăn nhanh khá sơ sài. Nhiều người cho rằng thực đơn này không xứng đáng với số tiền khán giả bỏ ra để thưởng thức concert Anh trai say hi tại Hà Nội.

Đây không phải lần đầu concert Anh trai say hi gây tranh cãi trong khâu tổ chức, đặc biệt vấn đề đảm bảo quyền lợi cho khán giả. Hiện, Ban Tổ chức concert Anh trai say hi chưa lên tiếng về ồn ào trên.