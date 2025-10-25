GM loại bỏ 2 ứng dụng giải trí lâu đời khỏi toàn bộ xe trong tương lai

(VTC News) -

Tập đoàn General Motors (GM) sẽ ngừng hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto trên toàn bộ các mẫu xe của mình trong những năm tới.

Thông tin này được CEO Mary Barra công bố trong podcast Decoder của The Verge, sau khi hãng quyết định loại bỏ hai hệ thống kết nối điện thoại thông minh này khỏi các mẫu xe điện mới từ năm 2023.

Hiện tại, chỉ có hai mẫu xe điện của GM tại Mỹ (Cadillac Lyriq và GMC Hummer EV) vẫn còn hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Trong khi đó, toàn bộ xe dùng động cơ xăng vẫn tích hợp hai hệ thống này. Đáng chú ý, các mẫu xe điện của GM bán ở nước ngoài vẫn hỗ trợ kết nối này.

Giao diện CarPlay trên Cadillac Lyriq. (Ảnh: InsideEVs)

Bà Mary Barra cho biết GM bắt đầu loại bỏ CarPlay và Android Auto trên xe điện vì đây là dòng xe trọng điểm trong giai đoạn phát triển. Vì thế, mọi thay đổi quan trọng đều được áp dụng trước tiên. Hãng cũng nhận được nhiều phản hồi từ khách hàng cho rằng việc chuyển qua lại giữa giao diện gốc của xe và CarPlay “rất rườm rà”.

“Nó không liền mạch và thật lòng mà nói, trong một số trường hợp, việc chuyển qua lại giữa hai hệ thống còn gây mất tập trung”, bà Barra chia sẻ trong podcast.

Theo kế hoạch, khi dòng xe điện của GM đã ổn định, các mẫu xe xăng mới hoặc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cũng sẽ loại bỏ CarPlay và Android Auto.

“Chúng tôi có hơn 40 mẫu xe trong danh mục nên không thể cập nhật đồng loạt. Khi tung ra các mẫu mới hoặc bản thiết kế lại, bạn sẽ thấy chúng tôi nhất quán theo hướng đó”, bà Barra chia sẻ. “Trước tiên, chúng tôi ưu tiên xe điện và sau đó sẽ mở rộng ra toàn bộ danh mục”.

Mẫu xe điện Cadillac Lyriq. (Ảnh: InsideEVs)

Các mẫu xe mới của GM được trang bị hệ thống giải trí Android Automotive, cho phép chạy trực tiếp các ứng dụng Android. Tuy nhiên, người dùng phải đăng nhập riêng từng ứng dụng, gây bất tiện. Giám đốc Sản phẩm Sterling Anderson cho biết công ty đang phát triển cách đăng nhập đơn giản hơn, nhưng chưa tiết lộ chi tiết.

Một vấn đề khác là số lượng ứng dụng tương thích còn hạn chế. Ông Anderson khẳng định danh sách ứng dụng sẽ mở rộng theo thời gian. Ông ví quyết định của GM tương tự với cách nhà sáng lập Apple Steve Jobs từng loại bỏ ổ đĩa trên máy tính Mac.