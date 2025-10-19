Giọng ca opera 13 tuổi của Việt Nam hát với dàn nhạc giao hưởng lừng danh Mỹ

(VTC News) -

Trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Kết nối giai điệu Việt - Mỹ, dàn nhạc danh tiếng Johns Creek Symphony Orchestra (Mỹ) dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Henry Cheng cùng 45 nhạc công đã mang đến cho khán giả Việt Nam không gian âm nhạc đậm chất giao hưởng.

Giọng ca opera 13 tuổi Dương Đức Hải khiến khán giả bất ngờ khi hát cùng dàn nhạc danh tiếng Johns Creek Symphony Orchestra (Mỹ).

Đây là lần hiếm hoi khán giả Việt Nam được đón dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng này, đặc biệt là sự xuất hiện của nghệ sĩ dương cầm Maxim Lando, bên cạnh đó là các nghệ sỹ nổi tiếng như Tùng Dương, Mikaela Ayira - giọng ca 17 tuổi - Top 5 The Voice Mỹ, và giọng ca opera 13 tuổi Dương Đức Hải,...

Mặc dù còn rất trẻ, Dương Đức Hải đã thể hiện phong thái đĩnh đạc và bản lĩnh của một nghệ sĩ opera thực thụ. Mamma – ca khúc kinh điển của Ý do Cesare Andrea Bixio sáng tác, Bruno Cherubini viết lời được Dương Đức Hải thể hiện đầy cảm xúc. Cậu giữ trọn nét hồn nhiên, trong trẻo nhưng vẫn chan chứa tình yêu thương tha thiết dành cho mẹ.

Chia sẻ cảm xúc sau màn trình diễn, Dương Đức Hải chia sẻ: "Em rất vinh dự khi được tham gia biểu diễn trong chương trình này. Em đã chọn bài hát Mamma để thể hiện, vừa để phục vụ khán giả, nhưng cũng là món quà em muốn gửi tặng cho người mẹ của em, bởi mẹ đã luôn chăm sóc và yêu thương em.

Em cũng muốn gửi món quà này đến với các cô giáo đã dạy em, những người em coi như là mẹ của mình nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10”.

Dương Đức Hải thể hiện ca khúc "Mamma" kinh điển.

Ngoài phần trình diễn ấn tượng của Dương Đức Hải, tiết mục song ca của Tùng Dương và Mikaela Ayira đã gây bùng nổ khán phòng với trích đoạn trong vở nhạc kịch kinh điển The Phantom of the Opera (Bóng ma trong nhà hát) của Andrew Lloyd Webber.

Hai giọng hát đã hoà quyện, nhuần nhuyễn, đẩy cảm xúc của khán giả lên cao trào, tạo nên sự ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả có mặt.

Dương Đức Hải sinh năm 2012, hiện là học sinh Trường THCS Nam Từ Liêm. Dương Đức Hải từng ghi dấu với nhiều thành tích ấn tượng: giành giải Nhất bảng Festival và giải Đặc biệt bảng Competition, đại diện Việt Nam tham dự Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế TSP tại Thượng Hải (Trung Quốc) và xuất sắc đoạt Huy chương Vàng.