Tài năng opera Việt trở về từ Nga chinh phục 'Giai điệu mùa thu'

Trong không khí nghệ thuật sôi động của Liên hoan Nghệ thuật Giai điệu Mùa thu 2025 diễn ra từ 15-24/8 tại Nhà hát TP.HCM, khán giả yêu nhạc cổ điển sẽ gặp lại một gương mặt quen thuộc nhưng luôn đem đến sự mới mẻ – giọng nam baritone Nguyễn Khắc Hòa.

Ca sĩ Nguyễn Khắc Hòa.

Vừa trở về sau 12 năm học tập tại Liên bang Nga theo diện Hiệp định giữa hai Chính phủ, Nguyễn Khắc Hòa lập tức hòa mình vào đời sống nghệ thuật trong nước với tâm thế háo hức cống hiến cho nhạc cổ điển thính phòng Việt Nam.

Tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Gnessin (Moscow), anh hoàn thành chương trình thạc sĩ, thực tập sinh opera sau thạc sĩ và hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Opera, dự kiến bảo vệ luận án vào cuối năm nay.

Trong thời gian ở Nga, anh còn giành nhiều học bổng ngắn hạn tại châu Âu, được làm việc cùng các nghệ sĩ opera hàng đầu thế giới như tenor Dmitry Korchak (Nga), Thomas Hampson (Mỹ) và diva Raina Kabaivanska (Italia).

Nguyễn Khắc Hòa liên tục ghi dấu trên sân khấu quốc tế: Grand Prix tại Moldova (2015), Giải Nhì Bella Voce (2018, Moscow), Giải Nhất cuộc thi âm nhạc Kabalevsky toàn Nga (2023), lọt vào chung kết thanh nhạc cuộc thi Tchaikovsky danh giá (2023) tại Nhà hát Mariinsky, LB Nga.

Năm 2022, anh trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên biểu diễn tại Lễ hội Nghệ thuật Crimson Sails ở Saint Petersburg, chinh phục hàng chục nghìn khán giả với Endless Blue Sea của Muslim Magomayev.

Bước sang 2025, anh liên tiếp xuất hiện trong các hòa nhạc cùng Hanoi Philharmonic và VNOB, nổi bật là Musical Night tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Ngày 20/8, Nguyễn Khắc Hòa sẽ cùng những giọng opera hàng đầu Việt Nam như soprano Đào Tố Loan và soprano Phạm Khánh Ngọc tham gia chương trình thanh nhạc tiêu biểu của liên hoan.

Với chất giọng baritone trầm ấm, giàu màu sắc và kỹ thuật rèn giũa từ môi trường nghệ thuật khắt khe của Nga, anh sẽ thể hiện các tác phẩm kinh điển của Tchaikovsky và Rachmaninov.

Khán giả của chương trình Giai điệu Mùa thu 2025 sẽ gặp một Nguyễn Khắc Hòa chín chắn hơn, nhiều trải nghiệm hơn nhưng vẫn giữ trọn niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc.

Nguyễn Khắc Hòa chia sẻ: “Mỗi lần trở về biểu diễn tại Việt Nam, tôi luôn muốn mang theo những gì mình học hỏi được ở quốc tế để gửi tặng khán giả quê nhà. Âm nhạc là cây cầu nối, và tôi muốn cây cầu đó luôn rộng mở giữa Việt Nam và thế giới".

Anh sẽ tham gia chương trình Giai điệu mùa thu 2025.

Với Nguyễn Khắc Hòa, âm nhạc không chỉ là nghề nghiệp mà còn là sứ mệnh – trở thành “tấm danh thiếp” văn hóa Việt Nam. Anh từng biểu diễn tại nhiều sân khấu danh tiếng như Tver Philharmonic, Vladimir Philharmonic, Moscow Philharmonic (Nga), Sapporo Concert Hall, Kyoto Concert Hall (Nhật Bản), cũng như tại Đức, Italy, Thụy Sĩ… và các sân khấu lớn trong nước như Nhà hát Lớn Hà Nội, Hoguom Opera House.