Giới trẻ Hà Nội xúng xính áo dài đi chụp ảnh Tết trước nhiều tháng

(VTC News) -

Tết Bính Ngọ đến vào giữa tháng 2/2026, nhưng từ hơn một tháng nay, không khí đón Tết hiện rõ tại nhiều khu vực trung tâm Hà Nội. Tại các địa điểm nổi bật như Hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát Lớn, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông đảo bạn trẻ diện áo dài, mang theo phụ kiện như cành hoa mai, hoa đào, nón lá để thực hiện những bộ ảnh Tết rực rỡ sắc màu.

Hồ Gươm ngày 30/11 đông đúc các bạn trẻ đến chụp ảnh áo dài (Ảnh: Dương Quang Thức).

Thu Hằng (SN 2006), đến từ Thanh Hoá, hiện là sinh viên Trường Đại học Thương Mại, cho biết, dịp Tết Nguyên Đán em sẽ trở về quê nên phải nhanh chóng chuẩn bị chụp ảnh Tết trước nhiều tháng mới có bộ ảnh Tết đậm khung cảnh thủ đô.

Thu Hằng lựa chọn Hồ Hoàn Kiếm làm địa điểm chụp ảnh vì nơi đây tập trung đông bạn trẻ đến chụp hình. Tuy địa điểm này thường xuyên chật kín người và thiếu không gian chụp, Thu Hằng cho rằng chính sự đông đúc ấy mới tạo nên cảm giác vui vẻ và hoà mình vào không khí chung. Hằng rủ nhóm bạn lên kế hoạch chuẩn bị trang phục, phụ kiện, trang điểm và dành trọn một ngày để chụp ảnh.

“Thời điểm này thời tiết chưa lạnh sâu nên chúng em mặc áo dài thoải mái. Em đang phấn đấu mỗi năm chụp một bộ ảnh áo dài trước Tết”, Thu Hằng kể.

Thu Hằng (ngoài cùng, tay trái) và bạn chụp ảnh tại hồ Hoàn Kiếm ngày 2/12 (Ảnh: NVCC)

Để có được bộ ảnh ưng ý, các bạn trẻ không ngại chi tiền triệu cho việc lựa chọn trang phục phù hợp và chuẩn bị đầy đủ phụ kiện và dịch vụ chụp ảnh chuyên nghiệp, có ekip đi cùng.

Thảo Nguyên (SN 1999), người đam mê chụp ảnh, chờ đợi một ngày Hà Nội nắng ráo để thực hiện bộ ảnh Tết. Nguyên dậy sớm từ 5h30 sáng để làm tóc, trang điểm trong 3 tiếng, em mang theo hai bộ áo dài với phong cách khác nhau để thay đổi. Tổng chi phí từ trang phục, phụ kiện đến thuê nhiếp ảnh gia hỗ trợ chụp hình khoảng 5 triệu đồng.

Rút kinh nghiệm từ những mùa Tết trước, khi vào sát Tết ai cũng bận rộn công việc gia đình và làm thêm, khiến việc chụp ảnh bị gấp gáp và không được chỉn chu. Năm nay, Thảo Nguyên chủ động đặt dịch vụ chụp ảnh từ sớm để được thoải mái lựa chọn kỹ càng trang phục, phụ kiện, cũng như có thêm thời gian chỉnh sửa hậu kỳ, đúng ngày Tết nằm nhà vẫn sẽ có hình Tết lung linh xinh đẹp để nhận "bão like" từ bạn bè.

“Em yêu thích vẻ đẹp truyền thống và đặc biệt là áo dài. Chụp bộ ảnh Tết, em không ngại chi tiền để có những khoảnh khắc đẹp và lưu giữ kỷ niệm”, Thảo Nguyên chia sẻ.

Không chỉ các bạn nữ, nhiều bạn nam cũng hăng hái chụp ảnh, thậm chí còn “khó tính” hơn trong việc chuẩn bị trang phục và địa điểm chụp hình.

Quốc Mạnh (SN 2001) chia sẻ, để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh Tết, anh dành nguyên 2 tuần lên kế hoạch và khảo sát các khu vực chụp ảnh phù hợp với lịch trình của nhóm bạn, lựa chọn áo dài có kiểu dáng và màu sắc tương đồng và chuẩn bị cách tạo dáng sáng tạo. Quốc Mạnh bắt đầu thực hiện buổi chụp từ tháng 9.

Quốc Mạnh (phải) và bạn đã đi chụp ảnh Tết từ tháng 9 (Ảnh: NVCC)

Là thợ chụp ảnh tại Hà Nội, Trần Quang Khải (SN 2003) chia sẻ rằng cuối năm là thời điểm bận rộn nhất đối với các nhiếp ảnh gia. Năm nay, nhiều khách hàng bắt đầu chụp ảnh Tết từ tháng 9, khoảng thời gian đông khách nhất rơi vào cuối tháng 11 đến tháng 12. Có thời điểm quá đông khách đặt dịch vụ, anh phải từ chối một số khách hàng và chỉ nhận 4 buổi chụp/ một ngày.

Mức giá cho mỗi buổi chụp dao động 1-2 triệu đồng tùy theo yêu cầu của khách và chi phí có thể lên đến 5 triệu đồng cho những buổi chụp có yêu cầu cao hơn về không gian, bối cảnh. Dù thời điểm cuối năm khối lượng công việc dày đặc, Khải vẫn chăm chỉ nhận lời các buổi chụp bởi thu nhập trong giai đoạn này tăng gấp đôi so với bình thường.

"Có những ngày tôi làm liên tục từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối. Chụp khoảnh khắc bạn trẻ diện áo dài xúng xính rồi cầm theo cành mai, cành đào làm tôi thấy rất vui và háo hức như Tết sắp đến", Khải chia sẻ.