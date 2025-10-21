Người trẻ phát sốt với trào lưu 'trở lại thời học sinh vào năm 2016-2018'

(VTC News) -

Gần đây, những hình ảnh về thời học sinh từ những năm 2016 - 2018 bất ngờ trở thành xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội. “Trend” này được nhiều người trẻ nhiệt tình hưởng ứng, liên tục chia sẻ hình ảnh của bản thân ở thời điểm là học sinh kèm nội dung “POV: Bạn là học sinh vào năm 2016 - 2018”.

Trào lưu này khởi nguồn trên nền tảng Threads, sau đó nhanh chóng lan sang Facebook và TikTok, tạo thành làn sóng chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Những bức hình trong màu ảnh cũ, đồng phục học trò, món đồ ăn vặt trở thành điểm kết nối cảm xúc giữa những người trẻ cùng thế hệ.

Nhiều người trẻ đu trend "POV: Bạn là học sinh vào năm 2016 - 2018"

Mai Anh (25 tuổi), một trong nhiều người hưởng ứng trend trên nền tảng Threads, chia sẻ các tấm ảnh ngẫu nhiên chụp từ thời học trò nay trở thành kỷ niệm của quãng thời gian đẹp nhất.

“Hồi đó em dùng iphone 4, so với điện thoại bây giờ chắc chắn chất lượng ảnh sẽ không bằng nhưng nhìn lại ảnh cũ thấy quý lắm".

Với nhiều người, “POV: Bạn là học sinh vào năm 2016 - 2018” không chỉ là trào lưu nhất thời mà đó là cách họ lưu giữ và ôn lại kỷ niệm thanh xuân. Theo Quang Huy (27 tuổi), mỗi bức ảnh cũ là lát cắt trong hành trình trưởng thành, nơi anh nhìn thấy sự thay đổi của bản thân qua từng giai đoạn của tuổi trẻ.

“Em có thói quen xem những hình ảnh cũ. Sau gần 10 năm nhìn lại, thấy bản thân có nhiều sự thay đổi, từ học sinh ngây ngô trở thành người trưởng thành".

Những hình ảnh thời đi học của Quang Huy (Ảnh: NVCC)

Nhìn lại những bức ảnh thời học sinh, người trẻ bất ngờ khi nhận ra họ có nhiều điểm chung từ góc chụp, màu ảnh, cách tạo dáng cho đến những món ăn vặt, gu thời trang, gu phim ảnh. Sự tương đồng ấy cho thấy một thế hệ cùng lớn lên trong những trải nghiệm giống nhau và giờ cùng nhìn lại quãng thời gian đó bằng tâm thế hoài niệm.