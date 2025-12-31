Lời chúc Tết Dương lịch 2026 gửi người yêu, bạn bè

(VTC News) -

Tết Dương lịch không mang màu sắc truyền thống như Tết Nguyên đán, nhưng lại là thời khắc đánh dấu một khởi đầu mới mang tính toàn cầu. Trong khoảnh khắc chuyển giao ấy, một lời chúc chân thành, hài hước, độc đáo và thiết thực sẽ giúp mối quan hệ thêm gắn kết, tinh thần thêm hứng khởi và năm mới trở nên đáng nhớ hơn.

Dưới đây là tuyển tập những lời chúc Tết Dương lịch 2026 mới nhất, được biên soạn theo nhiều nhóm đối tượng: người yêu, bạn thân, bạn bè và đồng nghiệp. Mỗi lời chúc đều có độ dài đầy đặn, nội dung rõ ràng, phù hợp để gửi tin nhắn, đăng mạng xã hội hoặc ghi vào thiệp chúc mừng năm mới.

10 lời chúc năm mới 2026 cho người yêu hay và tình cảm

1. Năm mới 2026 đến rồi, anh/em không mong gì nhiều ngoài việc mỗi sáng thức dậy vẫn có thể mỉm cười vì nghĩ đến em/anh. Chúc cho tình yêu của chúng ta đủ bền để vượt qua sóng gió và đủ ấm để nắm tay nhau đi thật xa.

2. Bước sang năm mới, anh/em chúc người anh/em yêu luôn khỏe mạnh, bình an và vững vàng trước mọi thử thách. Mong rằng mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều học cách yêu nhau sâu sắc hơn và trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.

3. Năm 2026 mở ra một hành trình mới, và điều tuyệt vời nhất với anh/em là được đồng hành cùng em/anh trên chặng đường đó. Chúc tình yêu của chúng ta luôn đầy ắp tiếng cười, sự thấu hiểu và niềm tin không bao giờ cạn.

4. Giữa muôn vàn điều ước đầu năm, anh/em chỉ ước một điều giản dị là được nắm tay em/anh đi qua năm 2026 với thật nhiều bình yên, thật ít muộn phiền và thật nhiều khoảnh khắc hạnh phúc.

5. Năm mới không chỉ là thay đổi con số trên lịch, mà còn là cơ hội để chúng ta yêu nhau trưởng thành hơn. Chúc em/anh luôn rạng rỡ, mạnh mẽ và luôn cảm nhận được rằng có anh/em ở bên.

6. Bước sang năm 2026, anh/em mong rằng tình yêu của chúng ta sẽ như một ngọn lửa nhỏ, không quá ồn ào nhưng đủ ấm áp để sưởi ấm những ngày mệt mỏi và đủ bền để không bao giờ tắt.

7. Chúc người anh/em yêu một năm mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và những thành công xứng đáng. Mong rằng mọi giấc mơ của em/anh đều có anh/em đồng hành và sẻ chia từ những điều nhỏ nhất.

8. Năm mới là lúc nhìn lại và bước tiếp. Anh/em hạnh phúc vì trong bức tranh tương lai của mình luôn có hình bóng em/anh, với nụ cười quen thuộc và sự yêu thương chân thành không đổi.

9. Chúc cho năm 2026 của em/anh không chỉ có những mục tiêu đạt được, mà còn có những ngày bình yên bên người luôn yêu thương và tin tưởng em/anh vô điều kiện.

10. Năm mới đến, anh/em không hứa sẽ mang đến một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hứa sẽ luôn ở đây, cùng em/anh chia sẻ niềm vui, gánh bớt nỗi buồn và xây dựng hạnh phúc bền lâu.

Tết Dương lịch 2026 không chỉ là cột mốc thời gian mà còn là dịp để gửi gắm lời chúc yêu thương, gắn kết tình cảm và khởi đầu năm mới đầy hứng khởi. (Ảnh: Canva)

10 lời chúc Tết Dương lịch 2026 hài hước dành cho người yêu

1. Năm mới 2026 chúc em/anh ăn ngon không lo tăng cân, ngủ ngon không lo trễ giờ và yêu anh/em nhiều hơn năm cũ, vì quota yêu thương năm nay đã được gia hạn trọn đời.

2. Bước sang năm mới, chúc tình yêu của chúng ta vẫn mặn mà như ngày đầu, dù hóa đơn điện nước có tăng, deadline có nhiều và ví tiền có lúc “eo hẹp bất ngờ”.

3. Năm 2026, anh/em chúc em/anh luôn vui vẻ, ít cáu gắt, bớt giận hờn vô cớ và nhớ rằng người yêu mình là “báu vật quốc gia” cần được bảo tồn.

4. Chúc năm mới chúng ta vẫn yêu nhau dù anh/em có lỡ quên ngày kỷ niệm hay em/anh có trót mua thêm vài món đồ không cần thiết.

5. Năm mới đến rồi, mong rằng tình yêu của chúng ta đủ mạnh để vượt qua mọi drama, đủ hài hước để cười vào những chuyện nhỏ nhặt và đủ kiên nhẫn để không block nhau.

6. Chúc em/anh năm 2026 luôn khỏe mạnh, ít ốm vặt, ít stress và đặc biệt là luôn nhớ rằng người yêu mình lúc nào cũng đúng.

7. Năm mới, anh/em chúc em/anh vừa xinh đẹp/đẹp trai hơn, vừa yêu đời hơn và vừa yêu anh/em hơn, vì ba điều đó liên quan mật thiết đến hạnh phúc gia đình.

8. Chúc cho năm 2026 của chúng ta không thiếu tiền tiêu, không thiếu tiếng cười và không thiếu những buổi cãi nhau rồi lại làm hòa vì quá yêu nhau.

9. Năm mới hy vọng chúng ta vẫn đủ kiên nhẫn để chịu đựng những tật xấu của nhau và đủ yêu thương để coi đó là “đặc điểm nhận dạng độc quyền”.

10. Chúc tình yêu năm 2026 của chúng ta bền bỉ như wifi mạnh, ổn định như pin đầy và luôn kết nối dù ở bất cứ đâu.

10 lời chúc Tết Dương lịch 2026 cho hội bạn thân

1. Năm mới 2026 chúc hội bạn thân của tôi vẫn đủ đông đủ, đủ điên rồ để cùng nhau cười sảng khoái và đủ trưởng thành để luôn bên nhau khi cần.

2. Chúc cho năm mới của chúng ta không chỉ có những buổi tụ tập ăn uống, mà còn có những bước tiến rõ rệt trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân.

3. Năm 2026, mong rằng dù mỗi đứa một hướng, tình bạn của chúng ta vẫn bền chặt, đủ tin tưởng để chia sẻ mọi niềm vui lẫn nỗi buồn.

4. Chúc hội bạn thân năm mới luôn khỏe mạnh, bớt lo âu, bớt áp lực và có thêm nhiều lý do để mỉm cười mỗi ngày.

5. Năm mới đến, mong rằng chúng ta vẫn đủ thời gian cho nhau giữa bộn bề công việc và vẫn giữ được sự chân thành như những ngày đầu quen biết.

6. Chúc cho năm 2026 của hội bạn thân đầy ắp tiếng cười, những chuyến đi đáng nhớ và những câu chuyện cũ được nhắc lại bằng niềm tự hào.

7. Năm mới mong rằng mỗi đứa đều tìm được con đường riêng, nhưng vẫn luôn nhớ rằng phía sau luôn có một nhóm bạn sẵn sàng lắng nghe.

8. Chúc cho tình bạn của chúng ta năm 2026 không bị phai nhạt bởi khoảng cách, thời gian hay những thay đổi của cuộc sống.

9. Năm mới hy vọng cả nhóm đều bình an, làm được điều mình thích và không quên dành cho nhau những lời hỏi han chân thành.

10. Chúc hội bạn thân năm 2026 vừa “giàu” trải nghiệm, vừa “giàu” kỷ niệm và quan trọng nhất là vẫn luôn ở bên nhau.

Những lời chúc năm mới ý nghĩa, hài hước và gần gũi chính là món quà tinh thần giúp gắn kết các mối quan hệ trong ngày đầu năm. (Ảnh: Canva)

10 lời chúc Tết Dương lịch 2026 hài hước cho bạn bè

1. Năm mới 2026 chúc bạn tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt và nợ cũ tự động biến mất không dấu vết.

2. Chúc bạn năm mới ăn nhiều mà không béo, ngủ nhiều mà không muộn việc và tiêu tiền mà không thấy xót ví.

3. Năm 2026 mong bạn vẫn giữ được tinh thần lạc quan, dù deadline có đuổi sát và báo thức réo inh ỏi mỗi sáng.

4. Chúc bạn năm mới bớt than thở, bớt lười biếng và tăng đều độ may mắn trong mọi lĩnh vực.

5. Năm mới hy vọng bạn không chỉ trưởng thành hơn, mà còn khôn ngoan hơn trong việc chi tiêu và lựa chọn cuộc sống.

6. Chúc năm 2026 của bạn không thiếu niềm vui, không thiếu cơ hội và đặc biệt không thiếu những ngày nghỉ đúng nghĩa.

7. Năm mới mong bạn luôn đủ sức khỏe để làm việc, đủ tiền để tiêu và đủ lý trí để không tiêu quá tay.

8. Chúc bạn năm 2026 nói ít làm nhiều, than ít cười nhiều và thành công nhiều hơn những gì đã từng mơ.

9. Năm mới đến, mong bạn luôn giữ được sự hài hước để đối mặt với mọi áp lực và coi khó khăn chỉ là chuyện nhỏ.

10. Chúc bạn năm 2026 sống chậm hơn một chút, vui nhiều hơn một chút và lo ít đi rất nhiều.

Những lời chúc Tết Dương lịch chân thành, hài hước và thiết thực sẽ giúp lan tỏa niềm vui ngày đầu năm. (Ảnh: Canva)

10 lời chúc Tết Dương lịch 2026 dành cho đồng nghiệp

1. Năm mới 2026 chúc anh/chị luôn dồi dào sức khỏe, giữ vững tinh thần tích cực và gặt hái nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống.

2. Chúc anh/chị năm mới làm việc hiệu quả, gặp nhiều cơ hội tốt và luôn giữ được sự cân bằng giữa công việc và gia đình.

3. Năm 2026 mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau và cùng đạt được những mục tiêu chung đã đề ra.

4. Chúc anh/chị năm mới nhiều năng lượng, ít áp lực và luôn tìm thấy niềm vui trong công việc hàng ngày.

5. Năm mới hy vọng mọi dự định của anh/chị đều thuận lợi, mọi nỗ lực đều được ghi nhận xứng đáng.

6. Chúc năm 2026 của anh/chị luôn suôn sẻ, công việc hanh thông và cuộc sống ngày càng ổn định, hạnh phúc.

7. Năm mới mong rằng tập thể chúng ta sẽ ngày càng gắn kết, chuyên nghiệp và đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

8. Chúc anh/chị năm 2026 luôn vững vàng trước thử thách, tự tin trước cơ hội và thành công trên con đường đã chọn.

9. Năm mới hy vọng anh/chị luôn giữ được nhiệt huyết, tinh thần học hỏi và sự cầu tiến trong công việc.

10. Chúc anh/chị bước sang năm 2026 với nhiều khởi sắc mới, công việc thuận lợi và cuộc sống trọn vẹn niềm vui.

Tết Dương lịch 2026 không chỉ là dấu mốc thời gian, mà còn là cơ hội để mỗi người gửi đi những lời chúc tử tế, tích cực và đầy cảm hứng. Một lời chúc đúng lúc, đúng người có thể trở thành động lực lớn, giúp năm mới bắt đầu bằng nụ cười và niềm tin vững chắc vào những điều tốt đẹp phía trước.