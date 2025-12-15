(VTC News) -

Thật ra đó chỉ là nhầm tưởng, thực tế giặt khô vẫn cần đến nước. Ưu điểm của cách giặt này là giúp quần áo giữ nguyên phom dáng và màu sắc tốt hơn.

Giặt khô là gì?

Giặt khô (Dry Cleaning) là phương pháp làm sạch quần áo và vải vóc sử dụng dung môi hữu cơ. Mặc dù được gọi là “khô”, nhưng quá trình này vẫn dùng chất lỏng. Sở dĩ có tên gọi như vậy vì dung môi không chứa nước – yếu tố làm cho sợi vải bị nở, co rút hoặc biến dạng trong quá trình giặt.

Phương pháp giặt khô ra đời từ thế kỷ 19 khi người ta phát hiện ra rằng một số dung môi hữu cơ có thể hòa tan dầu mỡ và bụi bẩn hiệu quả hơn nước, đồng thời không làm hư hỏng chất liệu vải mỏng manh. Từ đó, giặt khô dần trở thành giải pháp tối ưu cho những loại trang phục tinh tế, có cấu trúc phức tạp hoặc dễ bị hư tổn khi tiếp xúc với nước.

Nhiều người không hiểu giặt khô thực chất là gì. (Ảnh: Istock)

Nguyên lý hoạt động của giặt khô

Nền tảng của giặt khô nằm ở việc dùng dung môi hóa học để loại bỏ vết bẩn. Dung môi này có khả năng thâm nhập vào sợi vải mà không làm thay đổi cấu trúc của chúng. Quy trình hoạt động cơ bản như sau:

Cho quần áo vào máy giặt khô chuyên dụng: Máy này trông giống máy giặt công nghiệp nhưng có khoang chứa kín và cơ chế xử lý dung môi đặc biệt.

Phun dung môi lên quần áo: Thông thường, dung môi được sử dụng là perchloroethylene (PERC) hoặc các dung môi thay thế an toàn hơn.

Dung môi hòa tan và kéo theo vết bẩn ra ngoài: Những vết dầu mỡ bám chặt, vốn khó tẩy bằng nước, sẽ được xử lý dễ dàng.

Thu hồi và lọc lại dung môi: Hệ thống trong máy sẽ tách cặn bẩn ra khỏi dung môi để tái sử dụng, đảm bảo tiết kiệm và an toàn.

Sấy và làm khô quần áo: Sau khi kết thúc, quần áo hầu như đã được làm khô hoàn toàn, không cần phơi.

Nhờ cơ chế này, giặt khô giúp quần áo luôn giữ được phom dáng nguyên vẹn, tránh co rút và đảm bảo độ bền màu cao.

Các loại dung môi được dùng trong giặt khô

Dung môi là yếu tố quyết định chất lượng của giặt khô. Hiện nay có một số loại phổ biến:

Perchloroethylene (PERC): Đây là dung môi truyền thống và phổ biến nhất trong nhiều thập kỷ. Ưu điểm của PERC là: Khả năng tẩy vết dầu mỡ cực mạnh, hiệu quả ổn định, dễ thu hồi và tái sử dụng Tuy nhiên, PERC có thể gây hại cho môi trường và sức khỏe nếu sử dụng không đúng quy chuẩn, vì vậy nhiều nơi đang dần hạn chế.

Hydrocarbon (HC): Dung môi HC an toàn hơn với môi trường và ít gây kích ứng. Tuy nhiên, khả năng tẩy mạnh không bằng PERC, nên cần thời gian giặt lâu hơn.

Dung môi sinh học (Green Solvent): Xu hướng hiện đại đang chuyển sang các loại dung môi sinh học như Siloxane D5, dung môi từ dầu mỡ tự nhiên. Những dung môi này thân thiện hơn, không để lại mùi, phù hợp với quần áo đắt tiền.

Ưu điểm của giặt khô

Giặt khô được ưa chuộng bởi hàng loạt lợi ích đáng kể:

Giữ nguyên phom dáng và chất liệu

Một số loại vải như lụa, dạ, len, viscose, satin rất dễ biến dạng khi gặp nước. Giặt khô giúp chúng giữ nguyên cấu trúc ban đầu.

Tẩy vết dầu mỡ tốt hơn

Dung môi hữu cơ hòa tan chất bẩn dạng dầu – điều mà nước và bột giặt thông thường rất khó xử lý.

Không làm phai màu

Vải in, vải nhuộm thủ công hoặc trang phục màu tối thường được khuyến nghị giặt khô để giữ độ mới.

Thích hợp cho đồ có chi tiết phức tạp

Khi nào nên giặt khô quần áo?

Bạn nên chọn giặt khô khi:

Hãy giặt khô nếu quần áo có nhãn này. (Ảnh: NY Times)

Trên nhãn quần áo có ký hiệu “Dry Clean Only” (chỉ giặt khô).

Quần áo được làm từ lụa, dạ, cashmere, len cao cấp, nhung.

Trang phục có cấu trúc cứng hoặc nhiều lớp, như áo vest hoặc áo khoác âu phục.

Đồ có phụ kiện như hạt, đá, kim sa, thêu tay dễ bị bong hoặc hỏng khi giặt nước.

Đồ bị dính vết dầu mỡ khó tẩy.Quy trình giặt khô chuẩn tại tiệm chuyên nghiệp

Một tiệm giặt khô uy tín thường có các bước: Kiểm tra chất liệu và phân loại; xử lý vết bẩn bằng tay trước khi cho vào máy; tiến hành giặt khô bằng dung môi phù hợp; sấy khô và khử mùi; là hơi và định hình lại quần áo; đóng gói chống bụi và trả lại khách hàng.

Quy trình chặt chẽ này đảm bảo quần áo sạch nhưng vẫn giữ được giá trị thẩm mỹ.

Hiện nay một số máy giặt hiện đại có chế độ “giặt khô tại nhà”, nhưng thực chất đây là giặt hơi nước, không phải giặt khô truyền thống. Phương pháp này chỉ giúp làm mới, khử mùi chứ không thể thay thế giặt khô bằng dung môi.

Do đó với quần áo cao cấp, tốt nhất vẫn nên đưa đến tiệm chuyên nghiệp.