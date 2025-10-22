Bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực đột quỵ ở Việt Nam là ứng viên giáo sư năm 2025

(VTC News) -

Phó Giáo sư Mai Duy Tôn (49 tuổi, quê ở Thanh Hóa) - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai là một trong những ứng viên giáo sư ngành Y học năm 2025.

Anh được biết đến là người đầu tiên triển khai thành công kỹ thuật điều trị tiêu huyết khối cho bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai. Đây là bước tiến quan trọng trong cải thiện tiên lượng và chất lượng điều trị cho người bệnh tại Việt Nam.

Phó Giáo sư Mai Duy Tôn là ứng viên giáo sư ngành Y học năm 2025 (Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai)

Về quá trình công tác, năm 2001, anh Mai Duy Tôn bắt đầu chương trình bác sĩ nội trú chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại trường Đại học Y Hà Nội và được cấp bằng nội trú vào năm 2005. Bác sĩ tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo sau đại học tại chính cơ sở này, nhận bằng Thạc sĩ Y học vào năm 2009 và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu vào năm 2013.

Từ năm 2014-2018, bác sĩ Mai Duy Tôn theo học chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Đột quỵ tại Đại học Danube Krems, Cộng hòa Áo. Năm 2016, anh được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư.

Từ năm 2019 - 2020, Phó Giáo sư Mai Duy Tôn đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai. Từ năm 2020 đến nay, anh giữ chức Giám đốc Trung tâm Đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai.

Phó Giáo sư Mai Duy Tôn có nhiều đóng góp nổi bật trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu và đột quỵ. Các hướng nghiên cứu chủ yếu của anh gồm đột quỵ thiếu máu não; đột quỵ chảy máu não; hồi sức đột quỵ não; xây dựng hệ thống cấp cứu đột quỵ não.

Đến nay, anh công bố 178 bài báo khoa học, bao gồm: 52 bài báo trên các tạp chí quốc tế có uy tín, trong đó có 19 bài với vai trò tác giả chính (gồm 13 bài là tác giả đầu tiên, 6 bài là tác giả liên hệ);126 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Ngoài các bài báo khoa học, anh cũng là tác giả và đồng tác giả của nhiều ấn phẩm sách được xuất bản bởi các nhà xuất bản uy tín trong nước gồm 2 giáo trình, 2 sách chuyên khảo, 3 sách tham khảo.

Bên cạnh đó, Phó Giáo sư Mai Duy Tôn đã chủ trì và tham gia 14 đề tài khoa học từ cấp cơ sở trở lên. Đặc biệt, anh là chủ nhiệm 1 đề tài cấp Bộ/Thành phố, và 1 đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhờ các cống hiến cho ngành Y tế Việt Nam, Phó Giáo sư Mai Duy Tôn được trao tặng nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý, bao gồm: Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (2015); Giải thưởng Bác sĩ Xuất sắc do Bộ Y tế trao tặng (2018); Ghi nhận của Hội Y học Việt Nam đối với các công trình nghiên cứu và ứng dụng phương pháp điều trị mới trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu và đột quỵ.

Đặc biệt, Phó Giáo sư Mai Duy Tôn được Hội Đột quỵ Thế giới đề cử vào nhóm các cá nhân xuất sắc được vinh danh năm 2022 vì những đóng góp to lớn cho chuyên ngành đột quỵ của Việt Nam và thế giới.