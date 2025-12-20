(VTC News) -

Giáng sinh 2025 tại Hà Nội đã tràn ngập không khí lễ hội trên khắp các tuyến phố, trung tâm thương mại và khu vui chơi giải trí. Từ những địa điểm mang đậm dấu ấn truyền thống như nhà thờ, phố cổ đến các tổ hợp mua sắm, giải trí hiện đại, hay những không gian cà phê ấm cúng, thủ đô mang đến vô vàn lựa chọn phù hợp với mọi phong cách từ sống ảo, hẹn hò lãng mạn đến hòa mình vào không khí lễ hội sôi động.

Đặc biệt, nhiều địa điểm mới hoặc được đầu tư trang trí công phu đã nhanh chóng “gây sốt” mạng xã hội, trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ của giới trẻ dịp Noel năm nay.

Giáng sinh 2025 đi chơi đâu ở Hà Nội?

Các nhà thờ khu vực trung tâm

Nhà thờ Lớn, Nhà thờ Hàm Long, Nhà thờ Cửa Bắc tiếp tục là những biểu tượng Giáng sinh cổ điển của Hà Nội. Dịp Noel 2025, các nhà thờ đều được trang hoàng bằng hệ thống ánh sáng ấm áp, cây thông lớn cùng các tiểu cảnh tái hiện hang đá Chúa Giáng sinh.

Không chỉ là nơi giáo dân đến cầu nguyện, các khu vực này còn thu hút đông đảo bạn trẻ đến chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc lễ hội. Tuy đông đúc vào buổi tối, nhưng chính sự nhộn nhịp ấy lại tạo nên không khí Noel rất riêng của Hà Nội.

Nhà thờ Lớn Hà Nội từ lâu đã là biểu tượng mỗi mùa Giáng sinh.

Phố đi bộ Hồ Gươm

Phố đi bộ Hồ Gươm vẫn là “trái tim” của mùa lễ hội. Vào các tối cuối tuần trước Giáng sinh, khu vực này trở nên sôi động với các hoạt động biểu diễn đường phố, âm nhạc acoustic, múa, nhảy hiện đại do các nhóm trẻ tự tổ chức. Không gian mở, ánh đèn rực rỡ và dòng người tấp nập khiến Hồ Gươm trở thành điểm hẹn quen thuộc cho các nhóm bạn, gia đình và các cặp đôi dạo chơi, tận hưởng trọn vẹn không khí Noel giữa lòng Thủ đô.

Phố Hàng Mã

Phố Hàng Mã được mệnh danh là “thiên đường đồ trang trí Giáng sinh” mỗi dịp cuối năm. Năm 2025, các gian hàng tiếp tục cập nhật xu hướng mới với phụ kiện trang trí mang phong cách Bắc Âu, pastel nhẹ nhàng xen lẫn các gam màu truyền thống đỏ, xanh. Đây là địa điểm check-in không thể thiếu của giới trẻ, đặc biệt vào buổi tối khi cả con phố rực sáng trong ánh đèn, tạo nên khung hình Noel sống động, đậm chất lễ hội.

Phố Hãng Mã rực rỡ không khí Noel. (Ảnh: Vương Lộc)

Tràng Tiền Plaza

Tràng Tiền Plaza mang đến một sắc thái Giáng sinh khác biệt: sang trọng và cổ điển. Với kiến trúc Pháp đặc trưng, trung tâm thương mại này được trang trí theo phong cách châu Âu tinh tế, sử dụng ánh sáng trắng, vàng cùng các tiểu cảnh nghệ thuật. Không quá ồn ào, Tràng Tiền Plaza phù hợp với những ai yêu thích không gian Noel thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ ấn tượng để ghi lại những bức ảnh mang hơi thở mùa đông châu Âu.

Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza được trang trí từ sớm, đậm sắc màu Noel rực rỡ. (Ảnh: Minh Đức)

Phố Tạ Hiện, Hàng Buồm

Hai con phố tấp nập này tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ yêu thích không khí quốc tế. Dịp Giáng sinh, các quán bar, pub và nhà hàng tại đây đồng loạt trang trí theo chủ đề Noel, kết hợp âm nhạc sôi động và ẩm thực đa dạng. Không gian náo nhiệt, đa văn hóa khiến khu vực này trở thành lựa chọn lý tưởng cho những nhóm bạn muốn “đón Noel không ngủ”, hòa mình vào dòng người và tiếng nhạc rộn ràng xuyên đêm.

Trung tâm thương mại & khu vui chơi

Lotte Mall Tây Hồ là cái tên nổi bật trong mùa Giáng sinh 2025. Với phong cách thiết kế hiện đại, tối giản nhưng sang trọng, trung tâm thương mại này gây ấn tượng bởi cây thông pha lê khổng lồ đặt tại khu vực trung tâm. Không gian rộng rãi, ánh sáng được bố trí tinh tế tạo nên nhiều góc chụp ảnh “đắt giá”, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội ngay từ đầu tháng 12.

Trung tâm thương mại Lotte Center Hà Nội có cây thông Noel khổng lồ sáng rực góc phố. (Ảnh: Minh Đức)

Hệ thống Vincom gồm Royal City, Times City, Bà Triệu và Nguyễn Chí Thanh vẫn giữ vững sức hút với các đại cảnh Giáng sinh quy mô lớn. Đặc biệt, Vincom Royal City tiếp tục tái hiện khu trượt tuyết nhân tạo trong nhà, thu hút đông đảo gia đình và các bạn trẻ đến trải nghiệm. Cây thông khổng lồ, ông già Noel và các hoạt động tương tác khiến Vincom trở thành lựa chọn an toàn, tiện lợi cho những ai muốn vừa vui chơi, mua sắm vừa tận hưởng không khí lễ hội.

Grand World Hà Nội là một trong những điểm đến “gây sốt” mạng xã hội năm 2025. Với không gian được ví như “châu Âu thu nhỏ”, nơi đây tái hiện dòng sông Venice, các dãy phố phong cách Âu cùng hệ thống ánh sáng hoành tráng. Dịp Giáng sinh, Grand World tổ chức các show ánh sáng, diễu hành Noel và biểu diễn nghệ thuật đường phố, tạo nên trải nghiệm lễ hội quy mô lớn, thu hút đông đảo giới trẻ và du khách.

Aeon Mall Long Biên và Aeon Mall Hà Đông ghi điểm với cách trang trí đẹp mắt, liên tục đổi mới concept theo từng năm. Giáng sinh 2025, Aeon Mall mang đến không gian lễ hội trong nhà ấm áp, kết hợp các hoạt động dành cho gia đình, trẻ em và giới trẻ. Sự tiện nghi, hiện đại cùng nhiều góc check-in sáng tạo giúp Aeon Mall luôn nằm trong danh sách điểm đến được yêu thích dịp Noel.

Ecopark

Ecopark là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn đón Giáng sinh trong không gian xanh, thoáng đãng. Dịp Noel 2025, khu đô thị này tổ chức lễ hội ánh sáng ngoài trời, kết hợp các hoạt động dành cho gia đình, trẻ nhỏ và các cặp đôi. Không khí yên bình, tách biệt khỏi sự ồn ào của trung tâm thành phố mang đến một trải nghiệm Giáng sinh khác biệt, nhẹ nhàng và thư giãn.

Các quán cà phê

Bên cạnh đó, các quán cà phê ấm cúng tại Hà Nội cũng là lựa chọn được nhiều bạn trẻ yêu thích. Từ những quán nhỏ trong khu phố cổ đến các không gian cà phê phong cách Bắc Âu, Hàn Quốc, Giáng sinh 2025 chứng kiến sự lên ngôi của những quán được trang trí tối giản, sử dụng ánh đèn vàng, cây thông nhỏ và nhạc Noel nhẹ nhàng. Đây là nơi lý tưởng để gặp gỡ bạn bè, trò chuyện hoặc tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh giữa mùa lễ hội nhộn nhịp.

Những quán cà phê được trang trí cầu kỳ để khách hàng "sống ảo". (Ảnh:Vương Lộc)

Từ những địa điểm truyền thống đến các không gian hiện đại, từ sự náo nhiệt đến vẻ bình yên, Giáng sinh 2025 ở Hà Nội mang đến bức tranh đa sắc, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu vui chơi của giới trẻ. Dù lựa chọn dạo phố, check-in sống ảo hay tìm một góc nhỏ ấm áp, mỗi địa điểm đều góp phần tạo nên một mùa Noel rực rỡ, đáng nhớ giữa lòng thủ đô.