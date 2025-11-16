Gian lận AI bùng phát, 3 đại học danh giá nhất Hàn Quốc xử lý ra sao?

(VTC News) -

Sự việc xuất phát từ Đại học Yonsei (Seoul), khi một giáo sư phát hiện hàng chục sinh viên gian lận trong kỳ thi giữa kỳ trực tuyến bằng cách sử dụng sách giáo khoa, phần mềm máy tính và thậm chí cả ChatGPT. Trớ trêu thay, đó lại là bài thi của môn “Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ChatGPT”.

Một sinh viên tại Đại học Yonsei ở Seoul. (Ảnh: The New York Times)

Kỳ thi diễn ra ngày 15/10 với sự tham gia của hàng trăm sinh viên năm nhất. Dù được yêu cầu bật camera để giám sát, 40 sinh viên vẫn thừa nhận đã dùng AI trái quy định. Tất cả đều bị chấm điểm 0 cho bài thi này.

Chỉ trong vài ngày, hiệu ứng domino lan sang hai trường đại học danh giá khác: Đại học Quốc gia Seoul (SNU) và Đại học Korea.

Tại Đại học Korea, nhiều sinh viên thừa nhận đã dùng AI trong bài thi trực tuyến về xã hội già hóa sau khi một sinh viên tố giác việc họ chia sẻ màn hình và đáp án qua nhóm chat trong lúc làm bài. Còn tại SNU, nhà trường phát hiện hành vi gian lận bằng AI trong môn thống kê và quyết định tổ chức thi lại.

Ba trường này tạo thành nhóm “SKY”, viết tắt của Seoul National, Korea và Yonsei, những cái tên quyền lực nhất trong hệ thống giáo dục cạnh tranh khốc liệt của Hàn Quốc. Việc cả ba đồng loạt vướng vào bê bối gian lận bằng AI là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử giáo dục đại học nước này.

AI len lỏi vào các đại học thế nào?

Theo khảo sát năm 2024 của Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp Hàn Quốc, hơn 90% sinh viên đại học đã dùng AI trong bài tập.

Đại học Hàn Quốc ở Seoul. (Ảnh: New York Times)

Anh Lee T.H., nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật máy tính tại SNU, chia sẻ anh bắt đầu nhận thấy sinh viên dùng AI ngay sau khi ChatGPT ra mắt cuối năm 2022. Giờ đây, chính anh cũng dùng AI để tăng tốc viết code.

"Một số giáo sư không thích, nhưng một số khuyến khích vì nó giúp giải quyết vấn đề nhanh hơn", anh nói. "Thực tế là không có cách nào ngăn sinh viên sử dụng nó”.

Anh Ju Yuntae, sinh viên ngành giáo dục thể chất tại Yonsei, thừa nhận đã dùng ChatGPT để tìm tài liệu và hỗ trợ dịch thuật. “Sớm muộn gì AI cũng sẽ tác động đến giáo dục", anh nói.

“Nhưng nếu sinh viên phá vỡ cam kết với giáo sư về việc không sử dụng AI trong thi cử, đó không chỉ là vi phạm quy định mà còn là vấn đề về niềm tin và điều này nghiêm trọng hơn nhiều”.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng vấn đề nằm ở chính hệ thống giáo dục. Giáo sư Park Joo-Ho từ Đại học Hanyang chỉ ra: "AI là công cụ để lưu trữ và sắp xếp thông tin, nên chúng ta không thể đánh giá sinh viên bằng những kỹ năng đó nữa. Họ cần được kiểm tra về sự sáng tạo - điều mà AI không thể sao chép".

"Phương pháp giảng dạy hiện tại đã lỗi thời", ông khẳng định.

Cả ba trường đều đã ban hành hướng dẫn về sử dụng AI. Đại học Korea có cẩm nang dày 82 trang nêu rõ việc dùng nội dung do AI tạo ra mà không được phép là vi phạm học thuật. Đại học Yonsei cũng cấm sử dụng AI để tạo ra các sản phẩm nghiên cứu mang tính cốt lõi và sáng tạo.

Bài toán nan giải cho tương lai

Vụ bê bối này đặt ra một câu hỏi lớn cho không chỉ Hàn Quốc mà toàn thế giới: Làm thế nào để cân bằng giữa việc tận dụng công nghệ AI và duy trì tính trung thực học thuật? Liệu có nên cấm hoàn toàn, hay nên thay đổi cách đánh giá sinh viên?

Một điều chắc chắn là trong kỷ nguyên AI, giáo dục đại học không thể tiếp tục theo cách cũ. Cuộc cách mạng đã bắt đầu và các trường đại học, kể cả những ngôi trường danh giá nhất, đang phải học cách thích nghi.

Giáo dục là con đường chính để thay đổi cuộc đời ở Hàn Quốc, quốc gia có tỷ lệ tốt nghiệp đại học cao nhất thế giới. Và mục tiêu của hầu hết học sinh là giành được một suất vào nhóm SKY.

Để đạt được điều đó, họ phải trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học khắc nghiệt kéo dài 8 giờ đồng hồ. Tầm quan trọng của kỳ thi này đến mức cả quốc gia phải "đóng băng": máy bay ngừng cất cánh, công trình xây dựng tạm dừng, giao thông bị hạn chế, và người dân được kêu gọi im lặng để thí sinh tập trung.

Chỉ tuần trước, hơn nửa triệu học sinh cuối cấp đã bước vào kỳ thi được xem là bước ngoặt định mệnh, một truyền thống đã kéo dài hàng thập kỷ ở Hàn Quốc.