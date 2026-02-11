Gian hàng bán thực phẩm Tết nườm nượp khách tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

(VTC News) -

Tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, khu vực trưng bày thực phẩm Tết luôn trong tình trạng đông khách. Ngay từ những ngày đầu diễn ra hội chợ đến nay, các gian hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng phục vụ Tết từ sáng sớm đến chiều tối liên tục đón người tiêu dùng đến tham quan, lựa chọn và mua sắm. Không khí mua bán nhộn nhịp cho thấy nhu cầu chuẩn bị cho mâm cỗ ngày Tết, quà biếu đầu năm của các gia đình vẫn ở mức cao.

Theo ghi nhận, hành vi tiêu dùng đã có nhiều thay đổi so với trước. Nếu như trước đây, yếu tố giá cả thường được đặt lên hàng đầu thì nay, chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ và mức độ an toàn thực phẩm đang trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định mua sắm.

Việc kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm cùng nhiều chương trình khuyến mại thiết thực đã tạo niềm tin cho người dân khi mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Các sản phẩm phục vụ Tết truyền thống như bánh chưng, giò chả, mứt Tết, các loại hạt, trà, cà phê tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn tại hội chợ. Nhiều gian hàng bố trí sẵn các combo quà Tết với mức giá đa dạng, thuận tiện cho người tiêu dùng lựa chọn làm quà biếu.

Chị Nguyễn Thị Hương (phường Từ Liêm, Hà Nội), đang lựa chọn giỏ quà thực phẩm Tết, chia sẻ: “Những năm gần đây tôi thường chọn mua thực phẩm Tết tại hội chợ vì có thể xem trực tiếp sản phẩm, hỏi kỹ nguồn gốc, hạn sử dụng. Giá có thể không rẻ nhất, nhưng mình yên tâm hơn so với mua trôi nổi ngoài thị trường”.

Đặc sản vùng miền và thực phẩm tiện lợi lên ngôi

Bên cạnh các mặt hàng truyền thống, nhóm đặc sản vùng miền và thực phẩm chế biến sẵn ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Các sản phẩm như khô cá, mắm, thịt chế biến, nông sản sấy, thực phẩm đóng gói tiện lợi phù hợp với gia đình trẻ, người bận rộn được quan tâm nhiều hơn.

Hội chợ Mùa Xuân còn là “điểm hẹn” quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng vùng miền.

Anh Trần Văn Dũng (Bắc Ninh) cho biết: “Gia đình tôi ít có thời gian chuẩn bị mâm cỗ cầu kỳ như trước nên thường chọn mua các loại thực phẩm chế biến sẵn. Mua ở hội chợ tiện vì có nhiều lựa chọn, lại được tư vấn kỹ”.

Không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng trong gia đình, nhiều người tiêu dùng cũng lựa chọn đặc sản vùng miền làm quà biếu Tết, quà gặp mặt đầu năm.

Điểm chung dễ nhận thấy tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 là người tiêu dùng dành nhiều thời gian tìm hiểu thông tin sản phẩm trước khi quyết định mua. Không ít khách hàng đặt câu hỏi về nguyên liệu, quy trình sản xuất, hạn sử dụng, thậm chí so sánh giữa các gian hàng trước khi lựa chọn.

Theo đánh giá của nhiều người tiêu dùng, hội chợ là kênh mua sắm phù hợp bởi tạo điều kiện để tiếp cận trực tiếp nhà sản xuất, hạn chế qua trung gian. Đây cũng là lý do khiến lượng khách đến khu vực thực phẩm tại hội chợ luôn duy trì ổn định trong suốt những ngày đầu diễn ra.

Từ góc độ thị trường, Hội chợ Mùa Xuân không chỉ là nơi mua sắm mà còn phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng thực phẩm Tết hiện nay. Thay vì mua sắm dàn trải, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn có chọn lọc hơn, ưu tiên chất lượng, sự tiện lợi và giá trị sử dụng thực tế.

Sức mua thực phẩm Tết tại hội chợ cũng cho thấy vai trò của các hoạt động xúc tiến thương mại trong việc kết nối cung - cầu, tạo đầu ra cho sản phẩm trong nước, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến.

Nhìn từ không khí mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, có thể thấy nhu cầu tiêu dùng dịp Tết vẫn duy trì ở mức cao, song cách thức lựa chọn đã thay đổi rõ rệt. Người tiêu dùng không còn mua theo thói quen, mà cân nhắc kỹ lưỡng hơn giữa giá cả, chất lượng và độ an toàn.