07/02/2026 14:39:32 +07:00

Giới trẻ mặc cổ phục, diễu hành tại hội chợ Mùa Xuân 2026

07/02/2026 14:39:32 +07:00
(VTC News) -

Sáng 7/2, hơn 50 bạn trẻ tham gia diễu hành "Bách hoa bộ hành" tại hội chợ Mùa Xuân 2026 , mang đến trải nghiệm văn hóa sống động cho du khách.

Giới trẻ mặc cổ phục, diễu hành tại hội chợ Mùa Xuân 2026 - 1

Sáng nay (7/2), tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 (Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC, Đông Anh, Hà Nội) diễn ra màn diễu hành "Bách hoa bộ hành", mang theo phong vị trẩy hội xưa. (Ảnh: BTC)

Giới trẻ mặc cổ phục, diễu hành tại hội chợ Mùa Xuân 2026 - 2

Hơn 50 người mẫu, diễn viên trong những bộ cổ phục Việt được phục dựng từ chiếc áo Tấc, áo Nhật Bình, áo Ngũ Thân tay chẽn, tái hiện vẻ đẹp của trang phục dân tộc. (Ảnh: BTC)

Giới trẻ mặc cổ phục, diễu hành tại hội chợ Mùa Xuân 2026 - 3

Đoàn diễu hành di chuyển xuyên qua các trục hành lang trưng bày, biến chính không gian hội chợ thành sàn catwalk. (Ảnh: BTC)

Giới trẻ mặc cổ phục, diễu hành tại hội chợ Mùa Xuân 2026 - 4

Trong tiếng trống hội rộn ràng, hình ảnh những tà áo dài tung bay giữa không gian mua sắm hiện đại tạo nên sự giao thoa kỳ diệu giữa quá khứ và hiện tại. (Ảnh: BTC)

Giới trẻ mặc cổ phục, diễu hành tại hội chợ Mùa Xuân 2026 - 5

Đoàn di chuyển qua cửa chính, tiến vào các trục hành lang giữa những gian hàng triển lãm. (Ảnh: BTC)

Giới trẻ mặc cổ phục, diễu hành tại hội chợ Mùa Xuân 2026 - 6

Từng nhịp bước của đoàn diễu hành mở ra một không gian Tết Việt nồng hậu và đầy hoài niệm. (Ảnh: BTC)

Giới trẻ mặc cổ phục, diễu hành tại hội chợ Mùa Xuân 2026 - 7

Đây là cơ hội để du khách hòa mình vào dòng chảy văn hóa, nơi những tà áo xưa kể câu chuyện tự hào, giúp mỗi khoảnh khắc du xuân thêm phần trọn vẹn và đáng nhớ. (Ảnh: BTC)

Giới trẻ mặc cổ phục, diễu hành tại hội chợ Mùa Xuân 2026 - 8

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2 - 13/2/2026, với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng” được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới trẻ mặc cổ phục, diễu hành tại hội chợ Mùa Xuân 2026 - 9

Với hơn 3.000 gian hàng được chia thành 8 phân khu trên quy mô hoành tráng hơn 100.000 m2, hội chợ đem đến “Hành trình du xuân xuyên Việt” sống động, đa sắc màu cho người dân và du khách tới tham quan, mua sắm dịp Tết đến xuân về. (Ảnh: BTC)

Viên Minh
