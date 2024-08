Giám đốc Sở GTVT Long An nêu lý do 'nợ' người dân hơn 10.000 giấy phép lái xe

(VTC News) -

Chiều 15/8, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Long An - ông Đặng Hoàng Tuấn - cho biết còn nợ khoảng hơn 10.000 giấy phép lái xe (GPLX) chưa in từ ngày 5/5/2024 đến nay. Sở đề nghị UBND tỉnh mua phụ kiện in bổ sung trong năm 2024, để giải quyết in GPLX còn tồn đọng cấp cho người dân.

Số phụ kiện Sở GTVT Long An đề nghị tỉnh mua tương ứng chi phí khoảng 556 triệu đồng, dự kiến in 28.500 GPLX đến cuối năm 2024, bao gồm 12.000 GPLX tồn đọng và 16.500 GPLX cấp từ nay đến cuối năm.

Nguyên nhân tồn lượng lớn GPLX của người dân, theo lãnh đạo Sở GTVT, do đã sử dụng hết số phụ kiện in dự trù, đồng thời đã mượn các tỉnh hàng chục cuộn phim, thiết bị in.

Cũng theo ông Tuấn, phôi GPLX và màng dán bảo vệ mang tính bảo mật, nên từ các năm trước đến hết năm 2023, Sở GTVT Long An ký hợp đồng với Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp tất cả phôi, màng dán bảo vệ và phụ kiện in.

Nhiều dân ở Long An phản ánh họ đã thi sát hạch nhiều tháng nhưng chưa được cấp GPLX. (Ảnh minh họa)

Từ đầu năm 2024, Sở chỉ hợp đồng với Cục đường bộ Việt Nam để được cung cấp phôi GPLX và màng dán bảo vệ. Riêng phần phụ kiện in (gồm mực, phim trung gian, thẻ làm sạch máy in) đấu thầu công khai và đơn vị trúng thầu cung cấp các phụ kiện này là Công ty TNHH MTV Máy tính Kết Nối.

Số lượng thiết bị nhà thầu này cung cấp là 64 hộp mực, 96 hộp phim, 48 thẻ làm sạch, tương ứng in 48.000 GPLX. Tuy nhiên, từ giữa tháng 7 đến nay, nhà thầu này chỉ giao được 1 hộp mực và 1 cuộn phim.

Việc không có mực in GPLX khiến người dân phải chờ đợi kéo dài, trong khi quy định của Bộ GTVT việc cấp GPLX chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch và trong thời hạn 5 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định phải thực hiện việc đổi GPLX.

Với năm 2025, để không xảy ra tình trạng thiếu phụ kiện in, Sở cũng đề nghị UBND tỉnh cho đấu thầu mua sắm phụ kiện in GPLX trong quý IV/2024. Số lượng phụ kiện in GPLX đề nghị được mua trong năm 2025 tương ứng hơn 1,16 tỷ đồng.

Theo phản ánh của nhiều người dân huyện Châu Thành, họ đã thi sát hạch tại Trường Cao đẳng nghề Long An từ tháng 4 và các khóa sau đến nay vẫn chưa được cấp GPLX. Khi liên hệ cơ sở tổ chức thi thì được trả lời đang hết mực in.