Đại tá Nguyễn Đức Long làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 10/6, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Long, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố.

Đại tá Nguyễn Đức Long có hơn 25 năm công tác ở lĩnh vực điều tra, phòng chống tội phạm; đã đảm nhiệm các chức vụ Trưởng Công an quận - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa; Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội. Trên các cương vị công tác, Đại tá Nguyễn Đức Long luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an TP tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đức Long.

Ngay sau lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm tân Phó Giám đốc công an thành phố, thừa uỷ quyền của Ban Giám đốc, Thượng tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Giám đốc Công an thành phố về điều động đối với 38 Phó Trưởng phòng và tương đương theo kế hoạch của công an thành phố.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố xác định công tác nhân sự Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an thành phố lần thứ 29 và thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ khi sáp nhập, hợp nhất theo địa giới hành chính trong Công an là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Sau khi xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố thống nhất sắp xếp, bố trí, điều động 38 Phó Trưởng phòng sang giữ chức vụ tương đương tại đơn vị khác, đảm bảo sự phù hợp với trình độ, chuyên ngành đào tạo, năng lực, kinh nghiệm, sở trường công tác và sự cân đối về cơ cấu, số lượng cấp phó đối.