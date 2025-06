Đại tá Mai Đại Trưng làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an Nam Định

(VTC News) -

Sáng 12/6, Công an tỉnh Nam Định công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đối với Đại tá Mai Đại Trưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Mai Đại Trưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Đại tá Mai Đại Trưng.

Đại tá Mai Đại Trưng sinh năm 1976, quê quán xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, Nam Định; trình độ Thạc sỹ An ninh, Cao cấp lý luận chính trị.

Đại tá Mai Đại Trưng trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí, lĩnh vực công tác về nghiệp vụ an ninh. Trước khi làm Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Mai Đại Trưng từng giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Xuân Trường, Trưởng phòng An ninh đối nội Công an tỉnh, Trưởng phòng Hậu cần.

Quá trình đảm nhiệm các chức vụ chỉ huy, lãnh đạo rồi Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách lĩnh vực an ninh, Đại tá Mai Đại Trưng thể hiện khả năng quán xuyến, chỉ đạo, điều hành; có nhiều kinh nghiệm xử lý các tình huống nghiệp vụ về an ninh trật tự, nhất là về công tác nghiệp vụ an ninh.