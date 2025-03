Giám đốc Công an Hà Nội tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô

(VTC News) -

Sáng 11/3, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2024 và ra quân triển khai đợt cao điểm Tuổi trẻ Công an Thủ đô xung kích tham gia bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp, các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế trên địa bàn Thủ đô năm 2025.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, Ban Giám đốc Công an thành phố thường xuyên quan tâm phát huy vai trò to lớn của lực lượng thanh niên Công an Thủ đô, góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của thành phố.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội trao biểu trưng, chứng nhận cho Gương mặt trẻ Công an Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nêu rõ, đất nước ta đã sẵn sàng tâm thế bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ, nhất là thế hệ trẻ phải có khát vọng, ý chí vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong các mặt công tác, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ luôn xung kích, đổi mới, sáng tạo, không ngừng học tập nâng cao trình độ, nhận thức và trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ban Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các cấp Đoàn và mỗi đoàn viên, thanh niên cùng toàn lực lượng phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao nhất của tổ chức bộ máy mới, quán triệt tinh thần phục vụ Nhân dân tốt nhất, tuyệt đối không để gián đoạn các mặt công tác, đảm bảo vững chắc an ninh, trật tự, củng cố môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần tạo ra những động lực, đột phá mới của Thủ đô và đất nước.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao biểu trưng, chứng nhận cho 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2024, gồm:

1. Thượng úy Nguyễn Viết Quân, cán bộ Tổ địa bàn chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Hoàn Kiếm, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố, nguyên cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm.

2. Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố.

3. Thiếu tá Trịnh Minh Tùng, Trưởng Công an thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên.

4. Thiếu tá Phạm Thanh Mai, Đội Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị.

5. Đại úy Vũ Minh Đức, Phòng An ninh nội địa.

6. Đại úy Lê Quang Thành, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma tuý, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

7. Thượng úy Nguyễn Anh Tú, cán bộ Phòng Tham mưu, Công an Thành phố, nguyên cán bộ Đội Tham mưu, Công an huyện Sóc Sơn.

8. Thượng úy Nguyễn Đức Duy, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố, nguyên Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Bắc Từ Liêm.

9. Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong các lĩnh vực khác, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, nguyên Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Đống Đa.

10. Đại úy Nguyễn Ngọc Quỳnh, cán bộ Công an xã Tự Lập, huyện Mê Linh.