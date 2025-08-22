Bị 2 thanh niên tông trực diện, sức khỏe Đại uý Lê Đình Công hiện ra sao?

(VTC News) -

Sáng 22/8, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ việc hai thanh niên lái xe máy tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và lao thẳng vào cán bộ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khoảng 20h10 ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam và Nguyễn Văn Quân (cùng sinh năm 2007, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) điều khiển xe máy trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ, bất chấp tuyến đường đang bị cấm để phục vụ công tác diễu binh.

Hình ảnh 2 nam thanh niên phóng xe máy vào đường cấm, tông trúng cảnh sát cơ động.

Khi đến khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm, tổ công tác của Công an TP Hà Nội phát hiện hai thanh niên có dấu hiệu gây nguy hiểm cho đội hình diễu hành và người dân xung quanh nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, cả hai không chấp hành mà tăng tốc, tông trực diện vào Đại úy Lê Đình Công – cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động.

Cú đâm mạnh khiến Đại úy Công và hai thanh niên ngã xuống đường, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Đại úy Công được chẩn đoán chấn thương sọ não, gãy xương mũi, hàm và tay trái. Hiện sức khỏe của Đại úy Công đã ổn định, có thể nói chuyện nhẹ nhàng.

Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên Đại úy Công và gia đình.

Công an TP Hà Nội nhận định hành vi của hai thanh niên là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự manh động, coi thường pháp luật và đe dọa trực tiếp đến tính mạng cán bộ đang làm nhiệm vụ trong thời điểm diễn ra sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng thực hiện chế độ, chính sách với cán bộ bị thương, đồng thời khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc để răn đe và phòng ngừa hành vi tương tự.