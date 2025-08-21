Bắt giữ 2 thanh niên 'thông chốt' đường cấm, tông thẳng vào cảnh sát cơ động

(VTC News) -

Tối 21/8, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, công an bắt giữ 2 thanh niên "thông chốt", tông cảnh sát cơ động bị thương.

Về tình trạng sức khoẻ của cán bộ cảnh sát cơ động, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, cán bộ này bị thương, đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

2 thanh niên đi xe máy lao vào tổ công tác.

Tối cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh 2 thanh niên lái xe máy "thông chốt", lao vào tổ công tác.

Vụ việc xảy ra tại đường Nghi Tàm. Thời điểm này khu vực đang cấm đường phục vụ buổi tổng hợp luyện lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát hiện 2 thanh niên trên một xe máy đi vào đường cấm, tổ công tác Công an TP Hà Nội ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, thanh niên cầm lái không chấp hành mà lao thẳng vào cảnh sát cơ động khiến cán bộ này bị hất mạnh xuống đường, nằm bất tỉnh. Chiếc xe máy cùng 2 thanh niên văng xa, một người nằm bất tỉnh dưới đường, người còn lại bị tổ công tác nhanh chóng khống chế.

Vụ việc khiến nhiều người bức xúc bởi người dân và các cơ quan chức năng đang hướng về sự kiện quan trọng của đất nước, nhưng 2 thanh niên này có hành vi cố tình gây rối, coi thường pháp luật và ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của người thực thi nhiệm vụ. Nhiều bình luận cho rằng, cần phải xử lý nghiêm 2 kẻ này để răn đe.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.