Giám đốc âm nhạc hé lộ điều đặc biệt chỉ có ở concert 'Tổ quốc trong tim'

Ngay trước thềm concert quốc gia Tổ quốc trong tim diễn ra tối 10/8 tới tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng - Giám đốc âm nhạc hé lộ những điều đặc biệt chỉ có tại chương trình lần này.

Với quy mô 50.000 khán giả, nhiều người không khỏi bất ngờ bởi Nguyễn Hữu Vượng là nhạc sĩ trẻ nhưng đã được giao trọng trách quan trọng tại một show lớn. Nếu các live concert khác có đối tượng khán giả mục tiêu thì concert quốc gia Tổ quốc trong tim lại là thách thức cực lớn với Nguyễn Hữu Vượng.

Concert "Tổ quốc trong tim" với quy mô hơn 50 nghìn khán giả.

Concert Tổ quốc trong tim có đối tượng khán giả rộng với nhiều lứa tuổi, thế hệ khác nhau. Điều này đặt ra bài toán khó cho nhạc sĩ trong cách chọn bài, làm nhạc, phối khí trong khi chỉ có 2 tuần để thực hiện, với khối lượng công việc khổng lồ gồm cả làm nhạc, thu âm, thu hợp xướng, làm nhóm bè. Hữu Vượng chọn nhạc đa dạng các bài hát cách mạng, ca khúc xưa và có thêm những ca khúc nhạc trẻ và thiếu nhi.

Hữu Vượng tiết lộ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình là một trong những điểm nhấn của chương trình. Bên cạnh đó, ca khúc Lên đàng sẽ được phối đậm chất rock hay tác phẩm thiếu nhi Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng sẽ xuất hiện trong concert quốc gia. Thêm vào đó, anh còn chọn bài hit của các nghệ sĩ tham gia chương trình để phục vụ cho lượng fan nhất định của họ đi xem show.

Concert Tổ quốc trong tim diễn ra vào thời điểm có nhiều chương trình ca ngợi đất nước trong dịp này nên sẽ xảy ra việc trùng bài của nhau. Vì vậy Hữu Vượng phải tìm cách tạo ra dấu ấn đặc biệt về mặt âm nhạc cho chương trình.

Nhạc sĩ cho biết sẽ làm lại bản phối của tất cả 23 tác phẩm trong chương trình thay vì có thể sử dụng lại bản phối từ một số chương trình cũ.

Một thách thức nữa là âm nhạc Việt tạo ra rất nhiều ca sĩ từ các gameshow, chương trình thực tế nhưng các nghệ sĩ có khả năng thể hiện tốt các ca khúc cách mạng lại không nhiều, và chỉ quanh đi quẩn lại vài gương mặt đinh.

Concert Tổ quốc trong tim ngoài Tùng Dương cũng không thể thiếu NSƯT Đăng Dương hay ca sĩ Võ Hạ Trâm....

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng và ca sĩ Tùng Dương.

Nguyễn Hữu Vượng sinh năm 1987, hiện là một trong những giám đốc âm nhạc uy tín nhất hiện nay và tên tuổi của anh đã được khẳng định qua hàng loạt show cháy vé của hai nam ca sĩ hàng đầu là Tùng Dương và Hà Anh Tuấn.

Trước Tổ quốc trong tim, anh đã từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc cho rất nhiều liveshow mà nổi bật nhất là các chương trình của Hà Anh Tuấn và Tùng Dương đơn cử như Chân trời rực rỡ, Sketch A Rose, Human...

Ngay sau Tổ quốc trong tim, Hữu Vượng đang chuẩn bị cho liveshow của Hà Anh Tuấn sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ) danh giá. Đây là nơi diễn ra lễ trao giải Oscar hàng năm và Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tổ chức show tại đây.