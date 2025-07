Xác định 2 bảng đấu vòng chung kết U15 Quốc gia 2025

(VTC News) -

Chiều 16/7, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết Giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia - Cúp Acecook 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng Thư kí Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết: "VFF luôn dành sự quan tâm và chú trọng cho công tác đào tạo trẻ, tập trung đầu tư tổ chức các giải đấu giàu tính cạnh tranh để cầu thủ trẻ được cọ xát, rèn luyện và trưởng thành. Trong đó, giải U15 Quốc gia là sân chơi quan trọng nhằm phát hiện, tìm kiếm lứa cầu thủ kế cận".

Giải U15 Quốc gia 2025 diễn ra từ 20/7 đến 1/8.

Trong khi đó, ông Shimamura Masafumi - đại diện nhà tài trợ Acecook nhấn mạnh: "Thông qua giải bóng đá, chúng tôi hy vọng góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ và truyền cảm hứng thể thao đến cộng đồng".

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm các đội U15 PVF, U15 Hà Nội, U15 SHB Đà Nẵng, U15 Tây Ninh; bảng B có U15 Đồng Tháp, U15 Bình Phước, U15 Thể Công Viettel và U15 Kon Tum; bảng C là sự hiện diện của U15 Sông Lam Nghệ An, U15 Đắk Lắk, U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và U15 An Giang.

Vòng chung kết giải đấu năm sẽ diễn ra từ ngày 20/7 đến 1/8 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên).