(VTC News) -

Tại Diễn đàn “Giải pháp giảm giá thành chăn nuôi, ổn định nguồn cung sản phẩm thịt trong nước và xuất khẩu” diễn ra sáng 7/10, các chuyên gia đã đề xuất nhiều giải pháp để hạ giá thành chăn nuôi, từ đó ổn định nguồn cung thịt trong nước và xuất khẩu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nếu nguồn cung chăn nuôi không ổn định, giá cả biến động, sẽ gây sức ép lạm phát không nhỏ và ảnh hưởng đến đời sống đại bộ phận người dân. Nếu người chăn nuôi ồ ạt tái đàn, không kiểm soát tốt chi phí, giá thành sản xuất cao sẽ không còn lợi nhuận, thậm chí thua lỗ.

Vì vậy, việc giảm giá thành chăn nuôi đi cùng với tái đàn vật nuôi là 2 nhiệm vụ luôn luôn song hành lúc này. Một thị trường thực phẩm được cung ứng đầy đủ, giá cả bình ổn là mong mỏi của người tiêu dùng trong dịp Tết.

Để giảm giá thành trong chăn nuôi, ở góc độ địa phương, ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho rằng, Hà Nội cần tiếp tục điều chỉnh, từng bước chuyển từ chuỗi cung ứng truyền thống sang mô hình chuỗi khép kín, có tổ chức bài bản.

Giải pháp nào để ổn định thực phẩm cuối năm?

Trong bối cảnh thị trường tiêu dùng thay đổi, truyền thông đóng vai trò quan trọng trong định hướng người tiêu dùng chuyển từ “thịt nóng” sang thịt mát, sản phẩm bao gói, bảo quản lạnh – phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm hiện đại. Sự phát triển của siêu thị, cửa hàng tiện ích và thương mại điện tử sẽ tạo cú hích lớn cho đầu tư, sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị.

Một hướng đi tiềm năng là phát triển các chuỗi nhỏ ngay tại địa bàn xã, cung cấp trực tiếp cho bữa ăn bán trú của trường học địa phương. Mô hình này vừa đảm bảo an toàn thực phẩm, vừa tạo đầu ra ổn định, là bước đệm để hình thành những chuỗi lớn trong tương lai.

Để đạt được mục tiêu này, cần sự vào cuộc của cả chính quyền, doanh nghiệp và nông dân. Doanh nghiệp lớn dẫn dắt đầu tư, nông hộ liên kết thành hợp tác xã có pháp nhân để tham gia thị trường, áp dụng công nghệ, tổ chức sản xuất theo chuỗi khép kín. Đây là hướng đi quan trọng để phát triển chăn nuôi ổn định, cân đối cung cầu và nâng cao giá trị nông sản trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Như Phán, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco chia sẻ, đơn vị ông đã hạn chế sử dụng kháng sinh, từ đó giúp giảm giá thành trong chăn nuôi gà lông màu.

Và để làm được điều này, Dabaco đã xây dựng phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 3 được Bộ Y tế công nhận, đồng thời dự kiến đầu tư Trung tâm nghiên cứu công nghệ sinh học hàng đầu cả nước để chủ động ứng phó với dịch bệnh mới nổi.

Theo ông Phán, chỉ có đẩy mạnh đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành mới giúp doanh nghiệp và nông dân vượt qua áp lực cạnh tranh, hội nhập bền vững.

Ông Hoàng Nam Trung, Tổng Giám đốc Công ty CP Thức ăn chăn nuôi HanoPhavico cho rằng, để tối ưu năng suất và lợi nhuận trong chăn nuôi, cần thực hiện đồng bộ nhiều yếu tố, trong đó giống, thức ăn và quản lý quyết định hiệu quả chăn nuôi.

Ông Đỗ Văn Hoan, Phó Trưởng phòng Giống vật nuôi (Cục Chăn nuôi và Thú y) đề xuất, cần tập trung chọn tạo những giống vật nuôi có năng suất, chất lượng cao và thích ứng tốt với điều kiện khí hậu đặc thù của từng vùng miền.

Cục Chăn nuôi và Thú y dự kiến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ gen trong công tác chọn tạo giống nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả và thúc đẩy tiến bộ di truyền. Trên cơ sở đó, lai tạo giống đáp ứng nhu cầu của ba phân khúc thị trường: nhóm giống năng suất cao, nhóm giống chất lượng cao và nhóm giống vừa có năng suất vừa đảm bảo chất lượng. Đồng thời, chú trọng phục tráng, khai thác và phát triển các giống vật nuôi bản địa có giá trị kinh tế cao, góp phần bảo tồn nguồn gen quý và nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi.