Hàng chục nghìn tấn dầu ăn làm từ thức ăn chăn nuôi: Bộ Công Thương thông tin

(VTC News) -

Liên quan vụ doanh nghiệp sản xuất hàng chục nghìn tấn dầu ăn cho người từ dầu thực vật làm thức ăn chăn nuôi thu về 8.200 tỷ đồng, trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Trần Việt Hoà, Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) khẳng định: Bộ Công Thương không cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho Công ty TNHH Sản xuất và XNK Nhật Minh Food để sản xuất dầu ăn Ofood. Công ty TNHH Sản xuất và XNK Nhật Minh Food chỉ có bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm dầu thực vật.

“Hành vi sử dụng nguyên liệu dầu thực vật có nguồn gốc dành cho thức ăn chăn nuôi để sản xuất, chế biến thực phẩm tiêu dùng cho người là hành vi cố ý làm sai lệch bản chất, công dụng và mục đích sử dụng của hàng hóa, có dấu hiệu cấu thành hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP”, Cục trưởng Cục Công nghiệp Trần Việt Hoà cho biết.

Dầu đậu nành Ofood của Công ty Nhật Minh Food vừa được cơ quan chức năng xác định làm từ dầu ăn dành cho thức ăn chăn nuôi. (Ảnh: VTV).

Theo ông Hoà, dầu thực vật dùng làm thức ăn chăn nuôi là nguyên liệu thuộc danh mục quản lý theo Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT, chịu sự quản lý của Bộ Nông nghiệp & PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng dầu thực vật với mục đích này phải tuân thủ nghiêm ngặt về an toàn, chất lượng, công bố sản phẩm và ghi nhãn.

“Dầu thực vật dùng cho chăn nuôi không đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, không có công dụng, giá trị sử dụng dành cho người tiêu dùng. Vì thế, khi bị cố tình đưa vào chuỗi sản xuất thực phẩm cho người và gắn nhãn là “dầu thực vật” hoặc “dầu ăn cho người” đã sai lệch về bản chất và công dụng; có dấu hiệu giả mạo về công dụng và mục đích sử dụng của hàng hóa. Việc gắn nhãn dầu thực vật dùng cho người là hành vi gian lận về bản chất hàng hóa. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng và xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng”, ông Hoà nói.

Theo nhận định của lãnh đạo Cục Công nghiệp, Điều 65 Luật An toàn thực phẩm, Điều 40 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: Thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên phạm vi địa phương, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về an toàn thực phẩm tại địa phương; Tổ chức tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp; Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý.

Dây chuyền sản xuất dầu ăn giả. (Ảnh: VTV).

Theo thông tin ban đầu của Cục Công nghiệp, đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Sản xuất và XNK Nhật Minh Food đã có bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm dầu thực vật. Tuy nhiên, Bộ Công Thương chưa cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với doanh nghiệp này. Đồng thời, Bộ Công Thương chưa nhận được báo cáo của chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan về hành vi sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả nêu trên.

Tới đây, Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo các Sở Công Thương và phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương kiểm tra diện rộng các cơ sở sản xuất dầu ăn, đặc biệt các cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở chưa có chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở thuộc diện miễn chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

“Vụ việc trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng về sản xuất, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và vi phạm điều cấm theo quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp các cơ quan quản lý xử lý kiên quyết, không để ảnh hưởng đến uy tín ngành thực phẩm và niềm tin của người tiêu dùng”, lãnh đạo Cục Công nghiệp cho biết.

Tối 24/6, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đăng tải thông tin Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng đã triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả có quy mô lên tới hàng chục nghìn tấn. Đường dây sản xuất dầu ăn giả quy mô lớn này liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên cả nước. Điều khiến nhiều người không thể tin nổi là lượng lớn dầu ăn cho người này lại có nguồn gốc từ dầu thực vật để làm thức ăn chăn nuôi. Để che giấu hành vi của mình, nhóm chủ mưu sử dụng đường ống ngầm bơm dầu từ bồn chứa nguyên liệu dành cho vật nuôi sang bồn chứa dầu dùng cho người. Sau đó, họ công bố sản phẩm là dầu ăn bổ sung vitamin A, nhưng kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy không hề có thành phần này. Bước đầu xác định các đối tượng đã bán hàng chục nghìn tấn dầu thực vật không đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng. Ngoài số sản phẩm đã đến tay người tiêu dùng, cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ hơn 1.000 tấn dầu nhập lậu.